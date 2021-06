Z nouzového řešení dánským hrdinou. Ani nevím, jak se cítím, usmíval se Dolberg

„Goalberg!“

„Dvojitý Dolberg“



„Velký podíl Dolberga na postupu“



Dánské novinové titulky hlásaly do světa jasnou zprávu: ve čtvrtfinále jsme díky Dolbergovi!

Přitom třiadvacetiletý útočník, který na klubové úrovni působí ve francouzském Nice, toho až do sobotního vyřazovacího střetnutí na turnaji příliš neodehrál. V základní skupině proseděl úvodní dva zápasy na lavičce, ve třetím se pak dostal do akce na závěrečnou půlhodinu.

Jenže zdravotní problémy nepustily do hry Yussufa Poulsena, a tak dánský kouč Kasper Hjulmand ukázal právě na Dolberga. „Musím říct, že předvedl úžasný výkon. Je to naše hvězda. Asi se to mělo stát, že jeho vrcholné chvíle přišly právě tady,“ upozorňoval trenér na místo konání zápasu.

První osmifinále se totiž hrálo v Amsterdamu. Na stadionu, který Dolberg zná naprosto perfektně. Před přesunem do Francie totiž působil čtyři roky v Ajaxu. Ochozy, trávník, kabina... Žádné novinky.

„Je to bláznivé. Tady to pro mě tenkrát všechno začalo. Až se tomu těžko věří, co se tu stalo,“ rozplýval se dánský hrdina.



První zásah přišel po necelé půlhodině. Dolberg napřáhl těsně před vápnem a parádně umístěnou střelou ke vzdálenější tyči otevřel skóre. Krátce po pauze pak využil velké chyby Williamse při rozehrávce a navýšil vedení.

„Čekali jsme na útočníka, který skutečně ukáže, že by měl hrát na hrotu. Dolberg se šance chytil. Oba góly dal svým stylem. Nepotřebuje se rvát, prostě se tak nějak připlahočí k vápnu a dá branku,“ komentoval výkon blonďatého forvarda bývalý dánský reprezentant Jan Mølby.



Dánové teď budou vyčkávat, s kým se utkají mezi nejlepší osmičkou. Možnosti mají jen dvě: Česko, nebo Nizozemsko. Po podobném představení je velice pravděpodobné, že do duelu půjdou i s Dolbergem v základní jedenáctce.

„Vlastně ani nevím, jak se teď cítím,“ usmíval se po skončení zápasu. „Ale jo, jsem šťastný. Najednou všechno dává smysl, všechno se zdá správné.“