Barák o podpoře a postupu: Chtěli jsme poslat pozitivní emoce, i kvůli Moravě

Česko proti Dánsku nastoupí v sobotu v 18 hodin středoevropského letního času v ázerbájdžánském Baku.

„Neřekl bych, že jsou Dánové kvůli tomu gólu mým oblíbeným soupeřem,“ poví Barák. „Ale samozřejmě doufám, že budu připravený něco podobného zopakovat. Týmu chci pomoci, z pozice záložníka, ze středové řady se zápasy dají převrátit, což naposledy ukázal například Tomáš Holeš proti Nizozemsku,“ zmínil Barák, jenž v osmifinále naskočil v základní sestavě.

Poprvé na šampionátu.

Jste připravený nastoupit i ve čtvrtfinále?

Ano. Prožívám možná životní sezonu, v klubu se nám dařilo velice dobře a na Euru jsem proto přijel v pohodě. Věřil jsem, že mám týmu co dát, ale samozřejmě jsem respektoval rozhodnutí trenéra.



Do základu jste povýšil až při zranění kapitána Vladimíra Daridy.

Soustředil jsem se na sebe, abych byl připravený, když mě bude tým potřebovat. Je pravda, že už je to nějaká doba od chvíle, kdy jsem takový zápas odehrál. Tréninková kondice je jiná než ta zápasová, ale cítil jsem se velmi dobře. Jasně, že v tom horku v Budapešti bylo na všech znát, že v závěru síly docházely, ale když vedete, únavu odbouráte lépe.

Favorizovaným Nizozemcům jste nedovolili střelu na bránu. Bylo z toho velké vítězství, navíc před tisícovkami českých fanoušků.

Právě, jsem rád ne až tak kvůli sobě, ale i kvůli dění doma v Česku. Po tom, co se stalo na Moravě, jsme chtěli lidem poslat nějakou pozitivní zprávu, pozitivní emoce. Fanoušci navíc mohli do hlediště v takovém počtu po dlouhé době, já byl nejšťastnější z toho, že jsem měl přímo na tribuně tátu. Moc to pro mě znamenalo, přál jsem si, aby tam byl se mnou, cítil jsem velkou hrdost.

Budou Dánové těžším protivníkem než Nizozemci?

Bude to další silný soupeř, stačí se podívat na dánskou soupisku. Mají kvalitní fotbalisty v defenzivě i v ofenzivě, dobře vyvážený tým. A hlavně: hrají hodně náročný fotbal a jsou velice aktivní. Abychom byli úspěšní, musíme se opravdu dobře připravit.

Potkáte i několik protivníků z italské ligy, kde působíte.

Osobně znám jen Jense Strygera Larsena, s nímž jsem hrál v Udine. Velice dobrý pravý obránce. V osmifinále nastoupil v základní sestavě, moc mu to přeju.

A další?

Stoper Simon Kjaer, který se má stát kapitánem AC Milán, pak Mikkel Damsgard, spoluhráč Kuby Jankta a veliký talent, o kterém se píše, že si ho Sampdorie cení až na padesát milionů eur. A to nemluvím o hráčích, kteří působí v dalších top ligách. Těším se, že se s nimi budeme moci poměřit.

Už teď jste v turnaji dál než obhájci titulu z Portugalska, mistři světa Francouzi či vicemistři z Chorvatska, hřeje to?

Je to uspokojující, na druhou stranu: pořád jsme ve hře a nemá cenu nad tím přemýšlet. Je super, kam jsme došli, ale chceme se dostat i před další týmy, proto se teď soustředíme hlavně na Dány.

Ale pondělní vyřazení Francie jste určitě sledovali.

Jo, s klukama jsme se dívali na pokoji, bylo to obrovské překvapení. Když vedli tři jedna, očekával jsem spíš, že z nějakého brejku rychlíci jako Mbappé nebo Coman přidají čtvrtý gól, místo toho Švýcaři snížili. Řekl bych, že to Francouzi trochu podcenili, dostali se pod tlak. Ale byl to úžasný zápas.