Kde a s kým Češi v osmifinále: pět měst a deset možných soupeřů

Česko má od pondělního večera jistý postup do vyřazovacích bojů, nic na tom nezmění ani jeho úterní duel ve Wembley.

Zásadní však bude, z které příčky do play off půjdou. Z první, druhé, anebo třetí?

1. místo ve skupině vs. 2. tým skupiny F 29. června od 18.00 v Londýně možní soupeři: Německo, Francie, Portugalsko, Maďarsko

Češi po dvou zápasech se Skotskem (2:0) a Chorvatskem (1:1) vedou skupinu D a aby na prvním místě zůstali, stačí jim proti Anglii i remíza.

A jako vítěz déčka by pak narazili na druhého ze skupiny F, která je považována za tzv. skupinu smrti. Znamená to, že jeden z velkých favoritů se z ní nemusí dostat.

Skupina F se dohrává ve středu večer. Druhé místo může obsadit kterýkoli z účastníků.

Druzí budou mistři světa Francouzi,

pokud remizují s Portugalci a Němci porazí Maďary

když Francie s Portugalskem prohraje, muselo by ztratit Německo. V případě maďarské výhry nad Německem by pak o druhém místě mezi Francií a Maďarskem rozhodlo skóre.

Druzí budou Němci,

pokud obě utkání skupiny F skončí remízou

nebo Němci získají bod a vyhrají Francouzi

když Němci vyhrají, musí vyhrát i Francouzi.

Druzí budou Portugalci,

pokud uhrají s Francií bod a Němci prohrají s Maďary

nebo porazí Francii a Němci zdolají Maďary.

Druzí budou Maďaři,

když porazí Němce a Portugalci prohrají s Francií.

2. místo ve skupině vs. 2. tým skupiny E 28. června od 18.00 v Kodani možní soupeři: Švédsko, Španělsko, Slovensko, Polsko



Pokud Češi na Anglii stačit nebudou a podlehnou, klesnou na druhou příčku v případě, že Skotsko neprohraje s Chorvatskem.

Pokud by Chorvaté vyhráli, bodově by se na Čechy dotáhli a pak by rozhodl rozdíl skóre, případně vyšší počet vstřelených branek ze všech utkání ve skupině. Před závěrečnými zápasy mají Češi o tři góly lepší rozdíl skóre než Chorvaté a dali o dvě branky víc.

Když budou Češi druzí, narazí na druhého ze skupiny E, což mohou být opět všichni jejich účastníci.

Druhé bude Španělsko

pokud porazí Slováky a Švédové zdolají Poláky

pokud by Švédové remizovali a Španělé zvítězili, o pořadí mezi nimi by rozhodlo skóre. Švédsko má momentálně o gól lepší.

Druhé bude Švédsko

pokud s Poláky remizuje a Slováci porazí Španěly

nebo vyhraje Španělsko nad Slováky a bude mít lepší skóre než Švédové, kteří remizují s Poláky.

Druhé bude Slovensko

pokud uhraje bod se Španělskem a Švédové neprohrají s Poláky

nebo porazí Španěly a Švédové zdolají Poláky

Může se stát, že Slovensko, Švédsko a Polsko získají čtyři body. To v případě, že Slováci remizují se Španěly a Poláci porazí Švédy. Pak bude záležet na skóre ze vzájemných zápasů těchto tří týmů. Španělé by skončili poslední.

jestliže Polsko zvítězí nad Švédskem 1:0, bylo by pořadí: 1. Slovensko, 2. Polsko, 3. Švédsko

jestliže Polsko zvítězí nad Švédskem 2:1, bylo by pořadí: 1. Polsko, 2. Švédsko, 3. Slovensko

jestliže Polsko zvítězí nad Švédskem jakkoli o gól (3:2, 4:3...), bylo by pořadí: 1. Polsko, 2. Švédsko, 3. Slovensko

jestliže Polsko zvítězí nad Švédskem o dva a více branek, bylo by pořadí: 1. Polsko, 2. Slovensko, 3. Švédsko.

3. místo ve skupině = Nizozemsko, Belgie nebo vítěz skupiny E

Na třetí místo sesune české reprezentanty porážka s Anglií a výhra Chorvatska nad Skotskem, když součet obou výsledků dá aspoň čtyři. Například Česko - Anglie 0:2, Chorvatsko - Skotsko 2:0.

Soupeře by pak Češi věděli rovněž až po odehrání skupiny E a F ve středu před půlnocí.

Už teď je však jisté, že v úvahu připadají tři možnosti: Nizozemsko, Belgie a vítěz skupiny E, což může být Švédsko, Španělsko, Slovensko, Polsko. Záleží totiž, z jakých skupin budou postupovat týmy na třetích místech.

3. místo ve skupině vs. Nizozemsko 27. června od 18.00 v Budapešti

Na Nizozemsko český tým narazí v případě, že ze třetích míst půjdou dál týmy ze skupin A, B, C, D, nebo A, C, D, E, nebo A, C, D, F.

3. místo ve skupině vs. Belgie 27. června od 21.00 v Seville

Na Belgii český tým narazí v případě, že ze třetích míst půjdou dál týmy ze skupin A, B, D, E, nebo A, B, D, F.

3. místo ve skupině vs. vítěz skupiny E 29. června od 21.00 v Glasgow možní soupeři: Švédsko, Španělsko, Slovensko, Polsko

Na vítěze skupiny E český tým narazí v případě, že ze třetích míst půjdou dál týmy ze skupin A, D, E, F.