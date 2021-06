Čtenáři chtějí proti Anglii vidět Hložka i Holeše, jen těsně se vešel Darida

V hlasování se jim do jedenáctky málem nevměstnal kapitán Vladimír Darida. Místo však těsně uhájil před Antonínem Barákem. Dále by čtenáři iDNES.cz znovu nasadili do základní sestavy Tomáše Holeše a také kouči Jaroslavu Šilhavému radí, aby proti Anglii postavil od úvodní minuty Adama Hložka.