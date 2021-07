Kluci jeli nad svoje možnosti. Získali jsme respekt celé Evropy, řekl Šilhavý

Čtyři dny po vyřazení ve čtvrtfinále Eura s Dánskem hodnotil hlavní kouč vystoupení českého týmu v sídle fotbalového asociace na pražském Strahově i společně s manažerem Liborem Sionkem a předsedou Petrem Fouskem.

„Celému mužstvu chci poděkovat za perfektní reprezentaci našeho fotbalu,“ prohlásil Fousek.

Fotbalisté postoupili ze skupiny s Anglií, Chorvatskem a Skotskem ze třetího místa, v osmifinále v Budapešti, kam je přijely podpořit tisíce českých fanoušků, senzačně vyřadili i Nizozemsko, ale v další fázi v dalekém Baku už proti Dánům na vítězství nedosáhli.

„Kluci jeli nad svoje možnosti. Jsem na tým skutečně hrdý, vymáčkli se ještě víc, než možná mohli,“ ocenil Šilhavý.

„Největší zážitek bylo utkání v Budapešti, plný stadion, čeští fanoušci a nám se před nimi podařilo postoupit přes Nizozemce,“ pokračoval.

Češi před mistrovstvím patřili spíš k outsiderům. Kvůli trestu ztratili stoperskou jedničku Ondřeje Kúdelu, zranil se i důležitý záložník Lukáš Provod. Přesto nakonec národní tým na šampionátu došel dál než favorizovaní Francouzi, Portugalci či Němci.

„Poslední dva volné dny po šampionátu jsem se doma cítil, jako bych ten turnaj absolvoval coby hráč. Po vyřazení jsou to samozřejmě smíšené pocity, ale až si to celé ještě podrobněji zhodnotíme, koukneme se na jednotlivé zápasy, uděláme analýzu, možná víc doceníme, co se nám povedlo,“ podotkl Šilhavý. „Odvedli jsme velký kus práce.“