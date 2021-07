Jsem zklamaný, ale hrdý. U hráčů jsem viděl slzičky, přiznal Šilhavý

„Jsme hodně zklamaní,“ začal Šilhavý posmutněle. „My trenéři, kluci v kabině taky. Byly tam i slzičky. Byli jsme teď pohromadě dlouho, dost jsme toho spolu prožili. A to, co se nám podařilo, zaslouží velkou pochvalu. Jsem na kluky hrdý a spousta lidí je určitě ocení taky. Dohráli to do konce, bojovali. Končili úplně vyšťavení, zaslouží velký dík.“

Jak moc vám naboural plány rychlý gól?

Věděli jsme, že musíme hrát disciplinovaně, týmově a že z toho musí zase vylétnout nějaké extra výkony, jako předtím Vaclík, Holeš, Schick. Tímhle stylem jsme se dostali až do čtvrtfinále, které bylo vlastně nad plán. To, že šli Dánové rychle do vedení, vývoj určitě ovlivnilo. Rozhodovaly maličkosti.

Třeba roh, který se neměl kopat a padla po něm první branka.

Mrzí každý gól. Byla to chyba rozhodčích, ale nic si na nich nevezmeme. Mrzí to, možná by se pak utkání vyvíjelo jinak, ale ve fotbale opravdu rozhodují maličkosti. Hodně to zápas ovlivnilo, ale vymlouvat se nebudeme.

Neprojevila se pak při bránění standardky nekoncentrovanost?

To si nemyslím, i když to k tomu asi svádí. Kluci si nepředali hráče, neobsadili ho, což byla velká chyba, za kterou přišel trest. Nechci to teď hned po utkání hodnotit, neviděl jsem tu situaci úplně do detailu.

O pauze jste udělal dvě změny. Co jste si v kabině stihli říct?

Prohrávali jsme, museli jsme něco udělat. Zkusili jsme hrát na dva útočníky, přešli jsme na rozestavení 4-4-2, zatlačili jsme soupeře, dali gól, měli další šance. Ale postupně nám už docházely síly, bylo to na vůli. I proto jsme zápas bohužel nedostali aspoň do prodloužení.

Když Schick na začátku druhé půle snížil, zdálo se, že by to klapnout mohlo.

I já jsem věřil, samozřejmě. Jenže soupeř se oklepal, zlobil dopředu a my hráli vzadu na velké riziko. Když přišli Darida s Vydrou, změnili jsme rozestavení na tři útočníky, když počítám i Jankta. Byl to vabank, ale soupeř ukázal, jak moc je kvalitní. Takticky držel balon a pořád zlobil.

Celkově jste spokojený s tím, jak se tým na Euru předvedl?

Určitě, hráči předvedli skvělé výkony. Hráli jsme na hranici možností, jako tým jsme pracovali dohromady. Všechno spělo k dobrému výsledku, kterého jsme dosáhli. Teď po vyřazení jsme plní emocí, až se vyspíme, všechno si ještě podrobně vyhodnotíme. Ale osobně považuju naše vystoupení za velký úspěch.

Dotkl se tým maxima?

Kluci to odmakali, ostudu určitě neudělali. Nasazení, týmovost, odhodlání... Kdybychom prošli do semifinále, byl by to obrovský úspěch. Ale i čtvrtfinále má velkou cenu. V porovnání s ostatními týmy, které se dostaly takhle daleko, jsme opravdu jeli nad plán. Vždyť Dánové jsou na žebříčku FIFA desátí a my čtyřicátí. Těší mě, že mladí kluci, kteří tu byli s námi, nasáli atmosféru. Do budoucna bude z čeho vybírat.

Jednoho z nich, Adama Hložka, jste proti Dánům vynechal z nominace. Proč?

Měli jsme tu šestadvacet hráčů, tři museli pokaždé bohužel zůstat mimo. Tentokrát to vyšlo na Adama, nic víc bych za tím nehledal.