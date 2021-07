České slzy v Baku. Jsme zklamaní, ale udělali jsme maximum, říkají hráči

Patrik Schick, hvězda týmu, na lavičce zadržoval slzy.

Tomáše Součka, který dostal v zápase pecku do spánku a dohrál s obvazem na hlavě, přidržoval při odchodu ze scény jeden z lékařů. Ještě když ležel, museli mu zvedat nohy, protože mu bylo na omdlení. Pak se motal, nebylo mu dobře, ale vydal se.

Stejně jako všichni ostatní.

Když Češi v šestiminutovém nastavení marně útočili, bylo vidět, že mají dost. Náročný program, přelety, dusno a velké horko na stadionu v Baku. To všechno se projevilo.

„Zklamání je velké. Bohužel jsme to nezvládli a turnaj pro nás končí. Myslím, že jsme udělali maximum, ale na konci už jsme bohužel neměli sílu to zvrátit,“ uvedl v televizním rozhovoru Patrik Schick.

„Prohráli jsme, jedeme domů, končí to pro nás. Jsem ale na tým pyšný, stejně tak na všechny lidi okolo,“ navázal na něj gólman Tomáš Vaclík. „Po takovém turnaji a tomhle druhém poločase můžeme odjet s hlavou vztyčenou a čistým svědomím, že jsme udělali maximum. Jsem vážně hrdý.“

To Dánové prožívají velkou pohádku. Turnaj pro ně začal děsivým kolapsem opory Christiana Eriksena, po dvou zápasech měli na kontě nula bodů, ale teď poletí na semifinále do Wembley. Kam až to tenhle tým bojovníků může dotáhnout?

V závěrečných sekundách zápasu stáli všichni náhradníci takřka ve hřišti. Čekali na poslední hvizd nizozemského rozhodčího Kuiperse, vběhli i s trenérem Hjulmandem a jeho štábem na trávník a hned potom pokračovali na zakrytou atletickou dráhu, aby pozdravili fanoušky.

Totéž udělali Češi, byť měli podporu v hledišti o poznání menší. Na druhou stranu v závěru se na českou stranu přiklonili i místní fanoušci, kteří chtěli vidět prodloužení. Při každém náznaku šance ožili a vykřikovali, ale druhého gólu se nedočkali.

„Do dánské defenzivy se těžko dostává. Je to škoda,“ litoval Vladimír Darida.

Fotbalisté se bezprostředně po závěrečném hvizdu jen těžko vyrovnávali s koncem na turnaji. Záložník Antonín Barák plakal, stejně jako Coufal. Levý bek Bořil zase totálně vyčerpaný ležel na trávě.

Střídající Matěj Vydra gratuloval postupujícím protivníkům, Dánové, když vstřebali tu největší euforii, zase sportovně ocenili český výkon.