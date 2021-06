Náhrada za Bořila? Bude adekvátní, ať už trenéři vyberou kohokoli, věří Matějů

Slávistický kapitán Jan Bořil je v posledních letech stálicí na levém kraji obrany národního týmu, kvůli žlutým kartám má ale pro osmifinále zaracha.



Proto je složení levé strany před klíčovým zápasem šampionátu hlavním tématem.

„Levý obránce je Matějů, hrát tam může Kadeřábek nebo Sadílek, plus máme další alternativy. Tyhle možnosti budeme zvažovat a věřím, že si poradíme,“ podotkl už ve středu asistent trenéra Jiří Chytrý.



Hraje se v neděli v Budapešti a čas na rozhodnutí se krátí.

Ve čtvrtek tým ani netrénuje, čeká ho volnější den, naplánovaný je teambuilding. Na hřiště jdou fotbalisté znovu až v pátek a v sobotu si vyzkouší trávník v krásné moderní aréně v Budapešti. Ta má být v neděli vyprodaná.

„Kluci jednomu z nás ze začátku určitě pomůžou,“ pokračoval Matějů, který ve čtvrtek dopoledne odpovídal na dotazy novinářů. „Věřím však, že kdo se na hřiště dostane, chytí šanci za pačesy.“



Zvlášť, když to pro něj může být i možnost se předvést Evropě, právě Matějů, příbramský rodák i odchovanec, se v průběhu sezony netajil tím, že chce v létě z italské Brescie odejít.

„Ale teď jsem na to upřímně vůbec nepomyslel. Priorita je jasná, pokud budu na hřišti, chci být prospěšný pro tým, chci pomoci k postupu a co bude následovat, je druhá věc. Nejsem tady od toho, abych se prodával,“ ujistil.

Pro Kadeřábka i Matějů to před nedělním utkáním není zrovna optimální pozice.

Ani jeden z nich nehrál v přípravě před turnajem, Kadeřábek za Hoffenheim v bundeslize nastoupil naposledy 22. května proti Hertě, Matějů svůj poslední duel za Bresciu v italské Serii B odehrál dokonce 10. května.

„Samozřejmě, že není jednoduché se udržovat pouze tréninkem, ale to platí i o dalších hráčích. Na druhou stranu: máme možnost tady být a teď jsme postoupili do další fáze, takže veškerá práce je pro každého o něco jednodušší,“ tvrdí Matějů, jenž se v úvodních dvou zápasech Eura nevešel do nominace.



Ve Wembley proti Anglii už ale na lavičce připravený byl.

„Možná by bylo lepší, kdybychom já nebo Pavel Kadeřábek aspoň na pár minut nastoupili, abychom si atmosféru osahali, možná ale taky ne. Zároveň jsme prohrávali a chtěli jsme zápas otočit. Bylo logické a správné, že šli do hry spíš kluci do ofenzivy,“ reagoval Matějů na dotaz, jestli by pro případného Bořilova náhradníka nebylo výhodnější nastoupit už v závěru posledního duelu.

I to se uvidí v neděli v podvečer.

Pro pětadvacetiletého Matějů by byl zápas s Nizozemskem zajímavý i proto, že v zemi coby teenager působil v akademii PSV Eindhoven.

„Nikoho z Holanďanů neznám osobně, ale je pravda, že s některými jsem se potkal na hřišti, třeba s Memphisem Depayem, byť je starší,“ vzpomínal.

Nizozemsko, tradiční fotbalová země, po bronzu na světovém šampionátu 2014 přestavělo kádr. I proto dvakrát po sobě chybělo na velké akci a v kvalifikaci o minulé Euro také dvakrát podlehlo Česku.

„Ale žádná historická bilance nyní určitě žádnou roli hrát nebude,“ usmál se Matějů. „Obecně mají Nizozemci spoustu individualit, jsou výteční jeden na jednoho, technicky vyspělí, jako to u takhle velkých týmů bývá. Skupinou prošli jednoznačně, takže se proti nám postaví velice silné mužstvo.“