Nizozemsko v Budapešti. Čeští fotbalisté mají soupeře pro osmifinále

„Je to skvělá zpráva pro naše fanoušky. Je to šance, jak je dostat na stadion v co největším počtu,“ řekl reprezentační asistent Jiří Chytrý.

„Nizozemsko je elitní tým, jeden z favoritů. My víme, že když podáme optimální výkon, jsme schopní čelit komukoli. Hraje se to na jeden zápas.“

Dvojice pro osmifinále se rýsují, zbývá jediná neznámá.

Jestli do play off jako poslední tým ze třetího místa postoupí Finsko nebo jedno z mužstev ze skupiny F, což může být Portugalsko, Francie, Německo i Maďarsko.

K Česku a Švýcarsku, dosud nejlepším týmům ze třetích míst, ve středu přibyla od pondělí čekající Ukrajina, která postupuje se třemi body a má rozdílu ve skóre minus jedna.

Tři body má také Slovensko, ale to po debaklu 0:5 se Španěly má rozdíl skóre minus pět a na Euru končí.

A proto, že ze skupiny E Slováci ze třetího místa nepostupují, se díky předem daným kombinacím v losu vyjasnilo pro Čechy. Jako třetí tým skupiny D půjdou na vítěze skupiny C, což je Nizozemsko.

Češi získali jistotu osmifinále v pondělí večer ještě dřív, než odehráli závěrečný duel skupiny proti Anglii.

Bylo to díky tomu, že po dvou duelech se Skotskem (2:0) a Chorvatskem (1:1) měli čtyři body, kdežto třetí týmy ze skupiny B (Finsko) a ze skupiny C (Ukrajina) dohrály základní část se třemi body. A do osmifinále turnaj vedle prvního a druhého postupují taky čtyři nejlepší týmy ze třetích míst.

Po úterní porážce s Anglií a výhře Chorvatska nad Skotskem český tým klesl na třetí pozici a čekal, kdo mu pro osmifinále připadne. Buď Nizozemsko, nebo vítěz skupiny E.

Ten by to mohl být v případě, pokud by z éčka postoupily tři týmy. Například by Slovensko muselo uhrát bod proti Španělům, nebo Poláci porazit Švédy. Ani jedno se nestalo, Slováci podlehli 0:5 a Poláci 2:3.

Nizozemsko je oblíbeným soupeřem českých fotbalistů. Češi ho porazili v kvalifikaci na Euro 2004 i na samotném šampionátu. Dvakrát ho zdolali i v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2016.

„Jak jsem říkal, je to varianta, která se nám líbí hlavně kvůli fanouškům. Po sportovní stránce se uvidí. Je to těžký soupeř,“ podotkl Chytrý.