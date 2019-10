Na Euro míří Finové, Slováci živí naději a obhájci ještě musí bojovat

Hrála se druhá minuta nastavení, když španělský náhradník Rodrigo vložil nohu do ostrého centru Fabiána a ve Stockholmu proti Švédsku vyrovnal na 1:1.

O téměř tři tisíce kilometrů na jih v Bukurešti ve stejném čase 90.+2 domácí Rumuni neuhlídali útočníka Sörlotha, norského kata Sparty z Trabzonsporu, který srovnal rovněž na konečných 1:1.

Španělsko se tak stalo šestým jistým účastníkem mistrovství Evropy, které bude příští rok v červnu a červenci hostit třináct evropských měst. Zařadilo se k Itálii, Belgii, Rusku, Polsku a Ukrajině.

Co potřebují k postupu Češi, jak to vypadá v dalších skupinách? Z každé postoupí na závěrečný turnaj dvě nejlepší mužstva.

V listopadu po skončení kvalifikace budou známa mužstva pro play off Ligy národů, která dodá zbývající čtyři účastníky šampionátu.

Platí, že na dodatečné boje mají nárok nejlepší čtyři týmy z každé úrovně Ligy národů, které se nedostaly na Euro z kvalifikace.

Skupina A

O Euro bojují Anglie, Česko a Kosovo.

Porážka v Česku a následná výhra Kosova nad Černou Horou oddálila jistotu Anglii, ale o jejím postupu snad nelze ani pochybovat. Stačí jí, když příště doma proti slabé Černé Hoře získá bod. Pak hraje ještě v Kosovu.

Čechům může stačit rovněž bod, dva i tři, ale také mohou potřebovat až čtyři body.

Play off Ligy národů o Euro tip iDNES.cz Z každé úrovně Ligy národů, která se hrála na podzim 2018, postoupí do play off čtyři nejlepší týmy, které si nezajistily postup z kvalifikace. Podle současně rozdaných karet by mohlo vypadat následovně. Liga A: Island, Izrael, Maďarsko, Rumunsko Liga B: Bosna, Wales, nebo Slovensko, Irsko, Severní Irsko Liga C: Skotsko, Srbsko, Norsko, Bulharsko Liga D: Gruzie, Kosovo, Severní Makedonie, Bělorusko

Pokud 14. listopadu v Plzni porazí Kosovo, mají rovněž odpracováno. Když souboj druhého se třetím skončí remízou, zůstanou Češi o bod před Kosovem a postup mají pořád ve svých rukách. V posledním zápase v Bulharsku však budou muset uhrát nejhůř stejný výsledek jako Kosovo proti Anglii.

Když Češi s Kosovem prohrají, jejich osud bude mít v rukou Anglie, která by musela vyhrát v Prištině a Češi zároveň zvítězit v Bulharsku.

Česko na kontinentálním šampionátu ve své samostatné historii nikdy nechybělo, příští rok by to byla sedmá účast za sebou.

Kosovo bez ohledu na výsledky soupeřů potřebuje vyhrát obě utkání, aby se na vrcholné akce představilo poprvé ve své krátké samostatnosti. Když dvakrát remizuje, potřebuje, aby Češi podlehli v Bulharsku. Když uhraje remízu a výhru, nesmí Češi vyhrát v Bulharsku.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Anglie 6 5 0 1 26:6 15 2. Česko 6 4 0 2 11:9 12 3. Kosovo 6 3 2 1 12:10 11 4. Bulharsko 7 0 3 4 5:17 3 5. Černá Hora 7 0 3 4 3:15 3

Skupina B

Ukrajina v pondělí porazila obhájce titulu Portugalce a je jistým vítězem skupiny. O druhé postupové místo si to na dálku rozdají Portugalci a Srbové, přičemž lepší výchozí pozici má mužstvo kolem Cristiana Ronalda.

Dosud nasbíralo o bod víc, hraje doma s Litvou a končí v Lucembursku. Srbové mají Lucemburčany doma a na závěr hostí Ukrajinu. Vzájemná utkání, která v případě bodové rovnosti o pořadí rozhodují, mají lepší Portugalci.

Srbové tak musí ve zbývajících zápasech získat minimálně o dva body víc než Portugalci.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Ukrajina 7 6 1 0 15:2 19 2. Portugalsko 6 3 2 1 14:6 11 3. Srbsko 6 3 1 2 12:13 10 4. Lucembursko 6 1 1 4 5:11 4 5. Litva 7 0 1 6 5:19 1

Skupina C

Nizozemsko a Německo mají o tři body víc než Severní Irsko, které v listopadu hraje s oběma favority - Nizozemce má doma, pak se představí ve Frankfurtu.

Pokud by obě utkání vyhrálo a Nizozemci i Němci zvítězili nad Estonskem, resp. Běloruskem, budou mít všechna mužstva osmnáct bodů. Rozhodne minitabulka, ve které budou mít všichni dvě výhry a dvě porážky. Postupující rozsoudí skóre. V něm mají Nizozemci zatím plus 4, Němci plus 3 a Severní Irsko minus 4.

Když Nizozemci 16. listopadu v Belfastu uhrají bod, jsou na šampionátu. Půjdou s nimi i Němci, když ve stejný den porazí Bělorusy. Nebo na závěr neprohrají v Severním Irsku.

Severní Irsko, které se naladilo pondělním vítězstvím v Praze nad Českem 3:2, potřebuje dvě vítězství. Remíza s Nizozemskem a výhra nad Německem o tři branky by mu stačila, pokud by Němci neporazili Bělorusy.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Německo 6 5 0 1 20:6 15 2. Nizozemsko 6 5 0 1 19:7 15 3. Severní Irsko 6 4 0 2 8:7 12 4. Bělorusko 7 1 1 5 4:12 4 5. Estonsko 7 0 1 6 2:21 1

Skupina D

Irsko je sice druhé, ale ve hře o dvě postupové příčky je až tím třetím vzadu. Zbývá mu už jen jediné utkání na závěr proti Dánsku, které má stejně bodů, ale předtím duel se slabým Gibraltarem k dobru.

Z toho vyplývá, že Irové musí svůj poslední zápas doma nad Dánskem vyhrát. Pak postoupí na Euro.

Třetí Švýcaři mají o bod méně a před sebou dva zápasy s outsidery: doma hostí Gruzii a končí na Gibraltaru. Pokud nezískají šest bodů, bude to velké překvapení.

Může nastat kuriózní situace, že všechny tři týmy zakončí kvalifikaci s patnácti body. V minitabulce by Dánové, Švýcaři i Irové měli pět bodů. Rozhodlo by skóre ze vzájemných zápasů. Pak by záleželo na tom, jakým rozdílem by Irové porazili Dány. Švýcaři zůstanou na plus 1, Dánové mají zatím rovněž plus 1 a Irové minus 2. Museli by Dány porazit o dva góly.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Dánsko 6 3 3 0 16:5 12 2. Irsko 7 3 3 1 6:4 12 3. Švýcarsko 6 3 2 1 12:5 11 4. Gruzie 7 2 2 3 7:10 8 5. Gibraltar 6 0 0 6 2:19 0

Skupina E

Šanci na postup má ještě čtvrtý Wales.

Prvním Chorvatům stačí 16. listopadu v Rijece proti Slovákům remíza a mají splněno. V případě porážky se před ně mohou dostat právě Slováci, když na závěr porazí Ázerbájdžán, i Maďaři. Ti však musí vyhrát ve Walesu.

Druhým Maďarům nebude stačit remíza ve Walesu, pokud Slováci uhrají ze dvou utkání v Chorvatsku a s Ázerbájdžánem tři body. Mají se Slováky horší vzájemnou bilanci.

Slovensko pod vedením českého kouče Pavla Hapala k jistotě potřebuje dvě výhry. Pokud jednou zaváhá, musí čekat i na klopýtnutí soupeřů. S Walesem má horší vzájemnou bilanci, s Maďarskem lepší a s Chorvatskem doma prohrálo 0:4.

Wales, který má jen teoretickou naději, musí vyhrát v Ázerbájdžánu a následně doma porazit Maďarsko. A doufat, že Slováci získají maximálně čtyři body.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Chorvatsko 7 4 2 1 14:6 14 2. Maďarsko 7 4 0 3 8:9 12 3. Slovensko 6 3 1 2 10:8 10 4. Wales 6 2 2 2 6:6 8 5. Ázerbájdžán 6 0 1 5 5:14 1

Skupina F

Španělsko neskončí hůř než druhé, úterní remíza ve Švédsku ho do listopadových zápasů s Rumunskem a Maltou zbavila nervů.

Druhého postupujícího dodá souboj Rumunska se Švédskem. Po zápase 15. listopadu v Bukurešti sice ještě hotovo nebude, ale výsledek zásadně napoví.

Švédové dosud získali o bod víc a na závěr hostí Faerské ostrovy. Kdežto Rumuni kvalifikací zakončí ve Španělsku.

Švédům k jistotě stačí čtyři body.

Rumuni musí porazit Švédy, nejlépe o dvě branky, a za předpokladu jejich výhry nad Faery budou potřebovat ještě bod ze Španělska.

Ze hry není ani Norsko. Povinnost je porazit Faerské ostrovy i Maltu a doufat v klopýtání konkurentů. Jakmile Švédové ze dvou zápasů získají aspoň tři body, je po norských nadějích.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Španělsko 8 6 2 0 19:5 20 2. Švédsko 8 4 3 1 18:9 15 3. Rumunsko 8 4 2 2 17:8 14 4. Norsko 8 2 5 1 13:10 11 5. Malta 8 1 0 7 2:18 3 6. Faerské ostrovy 8 1 0 7 4:23 3

Skupina G

Polsko má jistotu, hodně blízko účasti na šampionátu je i Rakousko, které na Euro posune i remíza v nejbližším utkání doma proti Severní Makedonii. Nebo pak výhra na hřišti beznadějně posledního Lotyšska.

Severní Makedonie, Slovinsko i Izrael mají teoretickou naději. Ta spočívá jen v totálním kolapsu Rakušanů a dvou vítězstvích, přičemž Severní Makedonie hraje ještě s Izraelem, Slovinci mají Lotyše a hrají v Polsku a Izrael hostí Polsko.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Polsko 8 6 1 1 13:2 19 2. Rakousko 8 5 1 2 17:7 16 3. Slovinsko 8 3 2 3 13:8 11 4. Izrael 8 3 2 3 15:15 11 5. Makedonie 8 3 2 3 10:11 11 6. Lotyšsko 8 0 0 8 2:27 0

Skupina H

Island se v listopadových zápasech pokusí dostat pod sebe Turecko nebo Francii, na které ztrácí čtyři body.

Dosáhne toho jen dvěma výhrami v Turecku a v Moldavsku, zároveň k nim potřebuje tureckou ztrátu v Andoře. A nebo dvojité francouzské selhání, úřadující mistři světa hostí Moldavsko a končí v Albánii.

Naděje Islandu, který uchvátil na posledním evropském šampionátu, je tak ryze teoretická.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Francie 8 6 1 1 21:5 19 2. Turecko 8 6 1 1 16:3 19 3. Island 8 5 0 3 12:10 15 4. Albánie 8 4 0 4 14:10 12 5. Andorra 8 1 0 7 1:16 3 6. Moldavsko 8 1 0 7 2:22 3

Skupina I

Tady už je rozhodnuto, Belgie a Rusko čněly nad všemi soupeři, 16. listopadu v Petrohradě si to rozdají o triumf ve skupině. Rusové potřebují vyhrát o tři branky, aby měli lepší vzájemná utkání.

Na závěr Belgičané hostí Kypr a Rusové se představí v San Marinu.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Belgie 8 8 0 0 30:1 24 2. Rusko 8 7 0 1 27:4 21 3. Kypr 8 3 1 4 13:12 10 4. Skotsko 8 3 0 5 11:17 9 5. Kazachstán 8 2 1 5 9:13 7 6. San Marino 8 0 0 8 0:43 0

Skupina J

Itálie ještě neztratila ani bod a je jistým vítězem skupiny.

K senzačnímu postupu míří Finsko, kterému stačí doma porazit Lichtenštejnsko.

Bosna a Hercegovina s Arménií mají teoretickou naději, když dvakrát vyhrají. Zároveň by Bosna potřebovala, aby Finové, kteří končí v Řecku, získali v obou zápasech maximálně jen bod. Arménská šance ožije jen při dvou finských porážkách.