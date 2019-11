Česko - Kosovo, fotbalisté touží udělat rozhodující krok k účasti na Euru

Matematika před zápasem je jednoduchá: když Češi soupeře z Kosova porazí, postoupí na Euro 2020. V neděli k závěrečnému duelu do Bulharska poletí už jen z povinnosti.

ONLINE: Česko vs Kosovo Utkání sledujeme minutu po minutě

Remíza jim před Kosovem zachová jednobodový náskok, takže se rozhodně v posledním kole. Češi budou muset uhrát minimálně stejný výsledek jako Kosovo proti Anglii.

Pokud by dnes vyhrálo Kosovo, Češi by k účasti na Euru potřebovali pomoc Anglie. Museli by vyhrát v Bulharsku a zároveň Kosovo by muselo doma prohrát.