Kde jsou národní barvy? Nové dresy kritizuje i Štěpánek s Berdychem

Štěpánek na svých sociálních sítích zveřejnil snímek nové barevné kombinace fotbalistů a svou fotku na tenisovém kurtu.

„Najdi pět rozdílů a uhodni, kde navrhovali světoví odborníci a kde se vybíralo srdcem,“ rýpl si bývalý tenista, který si v daviscupových bitvách obvykle zakládal na oblečení v národních barvách s výraznou symbolikou.

Modré triko, červené trenýrky, český lev, státní znak... Pokud jste Davis Cup sledovali, jistě si ten obrázek vybavíte.



Ke svému někdejšímu reprezentačnímu parťákovi se na twitteru připojil i Berdych, který volil poněkud ostřejší prohlášení.

„To snad nemyslí vážně!“ začíná Berdychův nesouhlasný příspěvek. „Barva symbolizuje svobodu? Jsme ČEŠI, tak kde jsou naše NÁRODNÍ BARVY?! Jsem rád, že jsem mohl reprezentovat v Davis Cupu v NÁRODNÍCH barvách!“ rozčílil se tenista a připojil hashtagy se slovy bílá, červená, modrá.



Reakce veřejnosti jsou převážně negativní, což ukazuje i anketa iDNES.cz. Fotbaloví činovníci však s bouřlivým přijetím revoluční novinky počítali.



Líbí se vám nové dresy fotbalové reprezentace pro venkovní zápasy? celkem hlasů: 2493

Ano 368 Ne 2086 Nevím 39

„Počítali jsme s tím, že reakce fanoušků budou hodně bouřlivé. Už jen proto, že zelená není českou tradiční barvou. A vlastně je to tak trochu i naším cílem. Chceme vyvolat emoce a změny se nebojíme,“ řekl Martin Malík, předseda fotbalové asociace.



Samotní reprezentanti volili diplomatické odpovědi. Neskrývají překvapení, ale zároveň barvu tolik neřeší – spíš materiál a kvalitu nových dresů.

„Je to netradiční, výrazná barva. Doufám, že takhle výrazní budeme i na hřišti. Hlavně, aby byly vítězné. Všechny nás to překvapilo, to těžko popírat. Nemyslím si, že jsou ošklivé, pro nás je důležité, aby se nám v nich dařilo,“ řekl obránce Jakub Brabec.

„Věřím tomu, že hráči se v nich budou cítit příjemně, to je důležité. Kvalita je opravdu skvělá,“ podotkl trenér Jaroslav Šilhavý, který si na internetu naopak vysloužil chválu za herecký výkon v propagačním videu s Jardou Kuželem, kultovní postavou ze seriálu Okresní přebor, kterou ztvárňuje Novotný.



„Video famózní, super, tleskám trenérovi za herecký výkon, představení se povedlo,“ objevuje se mimo jiné pod příspěvky s videem na účtech fotbalové reprezentace.