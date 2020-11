K. O. od Žižkova. S lepším jsme nehráli, uznal kouč Varnsdorfu

Proč jste doma za 26 minut hned třikrát inkasovali?

Žižkov byl suverénně nejlepší tým, s kterým jsme hráli. Jsou kvalitní jako mužstvo i jako individuality, technicky byli dobří. Snažili jsme se je zavírat do nějakých prostorů, ale oni nám z toho vyskakovali. Rychle jsme dostali dvě branky, první po rohu, chvíli nato třetí, pak už to bylo složité. Ve 2. půli kluci ukázali charakter, nezabalili to.

Jste jedenáctí, jen dva body nad sestupem. Bude to boj o udržení?

Ve 2. lize je letos čtrnáct účastníků, pár hodně výrazných, kteří budou hrát o postup. Především Hradec Králové a právě Viktoria Žižkov. Zbytek, to bude řežba o každý bod. Teď máme dva hodně důležité zápasy v Jihlavě a s posledním Vyšehradem, to hodně napoví, jaké bude naše přezimování.

Jak fungujete po restartu?

Zatím jsme zdraví, jen Zbrožek nám chyběl kvůli kartám. Kluci pracují, mají charakter, ale je tam spousta prostoru na zlepšení. Rozdíl v individuální kvalitě byl fakt velký. Třeba ani zkušený hostující Pudil se proti našim mladíkům moc nezpotil. Ale perou se s tím slušně.

Dali jste jen osm gólů v devíti zápasech. Proč vám chybí střelec?

Je složité najít útočníka, aby šel do Varnsdorfu a abychom byli schopní mu splnit ekonomické podmínky. Pracujeme s tím, co máme. Třeba Matěj Šimon je zajímavý útočník, ale laboroval se zánětem plic. Když nebude mít zdravotní potíže, může být pro nás do budoucna zajímavý hráč.

Jak snášíte pravidelné testování na koronavirus?

Nechci, aby to vyznělo špatně, já to beru se vším respektem. Koronavirus nezlehčuju, naopak je to závažné onemocnění. Ale je to přehnané, abychom každé dva dny chodili a strkali nám vatičku do nosu. Je to krajně nepříjemné. Jednou týdně by testování stačilo. Je to vyčerpávající pro všechny. Když zjistíte, že čtyři hráče máte mimo, musíte na poslední chvíli reagovat. Ale to je to nejmenší, dá se to vyřešit.