Testování každé dva dny mi přijde za hranou, říká trenér Varnsdorfu

„Mít po 12 zápasech 17 bodů, to je slušné, s tím jsme spokojeni. Ale herně chceme víc a jsme na sebe nároční. V obranné fázi to bylo slušné, ale v útoku musíme výrazně přidat, musí se hodně věcí změnit!“ velí kouč Oulehla.

Varnsdorf zakončil podzim bezbrankovou remízou na půdě lídra Hradce Králové a v druholigové tabulce je devátý. „Kluci pracovali, obětovali se, na mužstvu bylo strašně cítit, jak chce. Nakonec je bod pro nás velmi dobrý. Bylo to tvrdé, ale férové utkání. Byli jsme agresivní a nedali jsme soupeři nic zadarmo. Přesně tak musíme hrát,“ líbila se derniéra trenérovi.

Soutěž poznamenala vynucená koronavirová přestávka, Varnsdorfu se naštěstí nákaza celkem vyhýbala. Výhrady má Oulehla k příliš častému testování. „Bereme to se vší vážností, člověk musí být opatrný. Ale testování každé dva dny je myslím dost za hranou. To mi už úplně normální nepřijde.“

Stejně tak trenérovi není po chuti, že se hraje bez diváků. „Bez fanoušků je to úplně o ničem. Na 2. ligu sice tolik lidí nechodí, ale i tak je to znát. Těžko říct, jestli jaro už bude v tomto ohledu jiné, uvidíme, jak se to bude vyvíjet.“

Varnsdorf v létě okysličil kádr, přišli zkušenější hráči. A na jeho výsledcích se to pozitivně projevilo. „Pomohli nám Kouřil, Zbrožek a Hasil, někteří kluci ale očekávání nenaplnili. V závěru udělali posun Šimon a Kubr. V zimě se budeme snažit získat posily na kraje a hodila by se nám i šikovná desítka,“ říká trenér.

V zimní přípravě čeká Varnsdorf Tipsport liga a soupeři z Německa, na jaře chce minimálně udržet své podzimní pozice. „Chceme, aby se ve Varnsdorfu i v létě hrála 2. liga. A aby se aspoň jeden hráč posunul do 1. ligy,“ přeje si Oulehla.