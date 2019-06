Brno zkouší nové rozestavení a stále hledá středního záložníka

Trenér Pavel Šustr to za výrazný předěl v přípravě na druhou ligu nepovažuje.



„My až tak velký rozdíl v tom, jak trénujeme v sezoně a teď, nemáme. Jsou tam některé odlišné věci, určitě bych to ale neformuloval tak, že budeme trénovat jinak než v rozehrané soutěži,“ řekl.

Změnou bude snad jen nasazování hráčů do zbývajících testovacích duelů. Ten příští má Zbrojovka na programu v sobotu v Zastávce u Brna proti Jihlavě (začátek v 11 hodin) a už to nebude tak, že každý z poločasů rovnoměrně odehraje jiná sestava. Naopak složení týmu se už bude víc ladit.

Stále je v něm dost otazníků. Tím prvním je obsazení postu středového záložníka, kterého vedení klubu usilovně hledá.

„Myšlenka je pořád stejná. Potřebujeme hráče, ideálně s prvoligovými zkušenostmi, který bude ze zálohy schopen mužstvo kolem sebe řídit. To je ten vstupní předpoklad, podle kterého hledáme,“ potvrdil Šustr.

V zápase chyběla odvaha, hráči si to znovu poslechnou

Zároveň s lákáním posil a krystalizováním sestavy zkouší Zbrojovka v přípravě rozestavení 4-3-3. Útočný fotbal s většími či menšími úspěchy praktikovala minulý týden, kdy porazila Zlín 1:0 a podlehla Opavě 1:2.

„Zkoušíme varianty, pracujeme na tom, tak uvidíme, jak se nám bude dařit,“ vzal Šustr hodnocení zeširoka. „Záleží hodně na typologii hráčů, nakolik budou schopni přenést myšlenku na hřiště. Odlišnosti ještě mohou nastat v rozestavení středních záložníků a v tom, jakou roli budou na jednotlivých postech mít v rámci jednotlivých utkání,“ podotkl.

K nedělnímu zápasu v Opavě se dnes ještě se svými svěřenci vrátí. „Ve druhém poločase jsme nepodali výkon, jaký si představujeme. To jediné mě mrzí. Je to taková malá kaňka na dosavadním průběhu přípravy,“ ohlédl se trenér.

Zatím tedy v obou zápasech nebyl spokojen s hrou Zbrojovky v jednom poločase. „Se Zlínem přitom nebyl až tak dobrý herně, ale v přístupu hráčů problém nebyl. S Opavou nám však ve druhé půli chyběla pracovitost, což jsem hráčům vyčetl. Jinak kluci pracují bez problémů, do přípravy naskočili dobře,“ bilancoval.

Pachlopníka trápí achilovky. Lékaři hledají příčinu

Citelnou komplikací je pro Zbrojovku přetrvávající absence Ondřeje Pachlopníka. Mládežnický reprezentant je považován za největší talent v současném kádru druholigového Brna, nehraje však od konce minulé sezony.

Důvod je pořád stejný: trápí ho achilovky.

Obě.

„Proběhla magnetická rezonance, lékaři výsledky mají. Pořád je tam bohužel něco, co Ondrovi vadí, že nemůže trénovat. Doktoři nad tím bádají a já doufám, že se co nejdřív najde příčina a Ondra bude moct začít trénovat s námi,“ vyhlíží Šustr.

Ve hře bylo i vyšetření v zahraničí, k tomu však zatím nedošlo.

Pachlopník tak má individuální plán, věnuje se stabilizačním cvičením a chodí po ordinacích.

„Je to hráč, na kterém jsme to chtěli v nadcházející sezoně stavět víc než v té minulé,“ přiznal Šustr. „Komplikace je to zejména pro něho. My jsme schopni se s tou ztrátou vypořádat, ale co si budeme povídat, Ondra má velký talent. Pro nás by byl určitě posilou,“ konstatoval trenér Zbrojovky.