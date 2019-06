Švancara: Není tajemství, že jsem zfotrovatěl. Budu muset máknout

Zbrojovka sice do první ligy nepostoupila, v každé ze tří následujících soutěží – ve 2. lize, MSFL a divizi – bude ale v příští sezoně nováček z Brna nebo blízkého okolí.



„Mám z toho obrovskou radost. Máme dvě druhé ligy, nově dvě třetí ligy. Čeká nás dobrá budoucnost,“ říká Petr Švancara, bývalý ligový útočník, který ve 41 letech pomohl Startu Brno k postupu z krajského přeboru do divize.

Všude platí, že obchod vypadá tak hezky, jak hezká je jeho výkladní skříň. Fotbalovou „výkladní skříní“ pro Brno je Zbrojovka a ta svůj cíl nesplnila. Stagnuje tedy brněnský fotbal, nebo jde díky týmům zespodu dobrou cestou?

Když si to spočítáme, tak zjistíme, že v příští sezoně budeme od pátečního večera do neděle odpoledne chodit na dobrý fotbal. Od třetí ligy po kraj týmy z Brna a okolí postupovaly, zvyšuje to konkurenci, mladí nebudou muset chodit po hostováních někam do Bzence, Břeclavi nebo Hodonína a zůstanou po Brně nebo poblíž. Akorát bude složité to zvládat časově. Aby s námi naše baby vydržely! Celý víkend budeme chodit po fotbalech.

Který z postupů vám udělal největší radost?

Osobně jsem byl zainteresovaný ve Startu, se kterým jsem vyhrál krajský přebor, rozhodl jsem se zhubnout, něco se sebou udělat a pokusit se být platný i v příští sezoně v divizi. Líšeň mě svým postupem potěšila, protože si postup za tu práci, kterou dělá, i s tím, že má mládežnickou základnu, zaslouží. Do budoucna může být druhá liga v Líšni dobrým krokem, pokud se Zbrojovce podaří postoupit. Ale nejen proto. Ve druhé lize jsou k vidění zajímaví soupeři, Líšeň má specifický stadion a mančaftům se tam nebude jezdit snadno. Mně ale udělaly radost i Blansko a Rosice, jejichž postupem do MSFL kvalita třetí ligy určitě neutrpí.

U Rosic se zastavme. Za suverénním Blanskem byly v divizi trochu ve stínu.

Petr Čejka (předseda) to tam dělá dobře. Pokaždé když jsem tam hrál, přišla slušná návštěva, hodněkrát to bylo i emotivní, ale to k fotbalu a derby patří. Na Zbrojovku tam bylo i šestnáct set diváků! Líbí se mi, jaký Rosice hrají fotbal. Věděly, že nemůžou konkurovat Blansku, tak se zaměřily na to, aby byly konkurenceschopné všem ostatním kromě Blanska. Dávaly hodně gólů, dobře se na ně dívá.

Blansko a Rosice, postupující z divize, jsou protichůdné světy, souhlasíte?

Větší kvalitu mělo Blansko, kam přišlo hodně individualit. Asi na tom bylo i ekonomicky lépe než Rosice. Rozhodující ale je, že postupují týmy, které, když to dobře poskládají, nebudou hrát v MSFL o záchranu. Můžou do tabulky promluvit.

Je dobře stavět mužstvo na nižší úrovni z tak dobrých hráčů, jak ho podnikatel Merta staví v Blansku?

Znám pana Mertu dobře, dvakrát jsem hrál za klub, který vedl. Chce vyhrávat. Vážím si ho za to, že když do fotbalu dává peníze, tak chce, aby to mělo hlavu a patu. Posiluje kvalitou. Můžu říct jako o Tišnovu, kde jsem hrál, tak i nyní o Blansku, že je to na hřišti fotbalová radost. Merta to umí poskládat. Přece není na škodu, když něco děláš dobře, přijde ti na to tisíc lidí a líbí se jim to.

Jenže ani v Blansku není jednotný názor v tom, zda spirálu roztočit takhle mohutně a vodit do divize hráče s ligovými zkušenostmi. Co když to po Tišnovu nevyjde ani tam?

Pokud je takový mecenáš v klubu jen jeden, pak musí být prioritou, aby měl hlavní slovo v rozhodování. Tak to funguje všude, i v profesionálních ligách. Na druhou stranu je vždycky lepší, aby sponzorů bylo víc, a kdyby jeden skončil, aby to někdo mohl převzít po něm a fotbal mohl pokračovat. To v Tišnově nebylo, a tak se stalo, že jsme měli obrovský náskok a jednou nohou jsme byli v MSFL, ale pan Merta neměl klub pod kontrolou. Těžko pak sypat peníze, když člověk neví, kam přesně jdou. Nedivil jsem se mu, že to tam ukončil.

Mají se toho stejného konce bát i v Blansku?

Myslím si, že ne. Že to je jiná situace. Pokud mu tamní i třeba starší činovníci dají zelenou, tak tam MSFL bude zajímavá. Pan Merta rád dělá lidem zábavu. V Tišnově to bylo specifické, řekl bych, že mu tam kolikrát i házeli klacky pod nohy, spolupráce nemohla fungovat. V Blansku je (Merta) obklopený lidmi, kteří ho podpoří. Troufnu si tipovat, že „tišnovský“ konec s Mertovým odchodem a propadem fotbalu do podpalubí se tam opakovat nebude.

Má podobné ambice Start, za který hrajete? Čtyřikrát za sebou postoupil, čeká ho divize a prý ještě nechce končit.

Společné jmenovatele vidím v tom, že to ve Startu taky táhne jeden nadšený člověk. Roman Procházka (manažer) se tam snaží sehnat co nejvíc peněz. Jsem tam půl roku, nechci stlát rozumem, úplně dovnitř nevidím, ale jedno vnímám: start si pamatuju jako žák, jako dorostenec i jako dospělý. Byl tam písek, antuka, cosi jako škvára, dneska je tam krásný areál a po zápasech lidi zůstávají na pivo, klobásu a na to, aby si děti pohrály. Je tam mládež, trénují tam bývalí hráči, udělal se tam kus práce. Je možné, že Start míří daleko výš, než je divize.

To by Procházkovu naturelu odpovídalo. Už byl ve 2. lize s Bystrcí.

Roman je ambiciózní, zase bude chtít hrát nahoře. Hodnotím ho podle výsledků, které za ním jsou. Sám mi řekl, že chce dělat fotbal pro místní, aby Lesná žila tím, kdy bude zápas. Je to jeden z těch, kteří do fotbalu dávají čas a peníze. Zažil jsem tohle prostředí v Bohunicích, kde se mi taky moc líbilo, a ve Startu je to podobné. Trénujeme a motají se mezi námi děti, což nám vůbec nevadí, jenom je musíme dát stranou. Je tam krásný areál. To mě baví.

Ještě v zimě jste si nebyl jistý, jestli má cenu postupovat z krajského přeboru, kde se pomalu v každém kole hraje brněnské derby, do divize, kde se už cestuje docela daleko a nároky jsou vyšší. Jak se na to díváte teď?

Dva roky jsem divizi hrál, tak můžu říct svůj pohled. Doma se o Start nebojím, přijdou nás povzbudit lidi a bude to pro soupeře těžké. Otázka je, jak se s tím popereme venku. Pojede se na Vysočinu, kde se na hosty řve tak sprostě, že to není publikovatelné. Uvidíme, jak to uneseme psychicky. V kraji se mužstva jako Mutěnice, Bohunice, Bosonohy, Sparta Brno a další snaží hrát fotbalově, ne jen nakopávat balony. Divize, zejména na Vysočině, je víc boj.

Má tedy cenu tam postoupit?

Start se netají tím, že chce jít dál. Ekonomicky se to pravděpodobně utáhne, a když chcete někam postoupit, tak nic jiného než absolvovat i divizi vám nezbývá. Bude to těžké, nově jsou tam béčka Zbrojovky a Jihlavy, ale i z tohoto pohledu je dobře, že odtud šly nahoru Blansko a Rosice. Vím, že nebudeme vyhrávat 6:1 nebo 5:2, že to bude namáhavé, že i já budu muset pořádně máknout. Není žádným tajemstvím, že jsem zfotrovatěl.

Nakousl jste nové zařazení „béček“ do nižších soutěží. Jaký je to krok?

Zkvalitní to soutěže, přinese to větší konkurenci a nároky na hráče. Kluci, kteří hrávali juniorku, se dostanou do dospělého fotbalu, navíc je vždycky možnost, že s béčkem přijede na zápas i některá z hvězd. Chválím to. Na rušení Juniorské ligy je víc názorů a můj je ten, že to byla soutěž o ničem. Bohužel jsem ji taky hrál, nastoupil jsem tam několikrát jako šestatřicetiletý fotr v Příbrami, a vůbec mě to nebavilo. Byla to soutěž bez emocí, lepší trénink. Kluci si tam jen prodlužovali dorosteneckou činnost, vyšli a neprosadili se do áčka.

Zní ale taky hlas, že se oddílům na nižší úrovni budou hůř plnit soupisky, protože týmy s béčkem už nebudou pouštět hráče na hostování do regionu, ale podrží si je u sebe. Že to zvládnutí sezony hodně oddílům ztíží.

Co naděláte? Každý klub si zapracovává svoje hráče, každý má zase další nižší soutěže kolem sebe a musí si hráče posbírat. Řeknu to ještě jinak: když áčko Zbrojovky bude hrát v pátek zápas, tři čtyři kluci z lavičky půjdou o víkendu s béčkem. Půjde jeden brankář, možná jeden zkušenější hráč. Tak to fungovalo celou dobu, co jsem fotbal hrál. O to zajímavější pak bude, pokud se nějaká hvězda bude potřebovat rozehrát v béčku. Soutěž se zatraktivní, mladým to pomůže a o to doufám jde.

Hrozí někomu z regionu v příští sezoně osud Bystrce, která se s divizí loučí s pouhou jednou výhrou za celou sezonu?

Bystrc pro mě byla strašným zklamáním, to musím přiznat. Až mi jí bylo líto. Oni sami si museli fotbal strašně otrávit a přeju jim, aby si ho zase rozveselili. Pro klub s tradicí, kam se vždycky v neděli chodilo na zápas, bylo šokující, co předvedl. Nemyslím si, že je bude někdo následovat.

Nikdo si postupem nevzal takříkajíc velký krajíc?

Nejtěžší to v příští sezoně bude mít Líšeň, to řeknu na rovinu. Plno hráčů tam bylo na hostování, přechází se z amatérského fotbalu na profesionální, hráči už musí být pod smlouvami, přijdou jejich agenti, bude to stát jiné peníze. Ne že bych se o Líšeň bál, ale bude to mít hodně složité. Ze všech postupujících týmů jsem nejvíc zvědavý na Líšeň.

Co soudíte o tom, že s ní na hráčské bázi přestane spolupracovat Zbrojovka?

Vždyť je to logické. Spolupráce tam vždycky byla, ale teď jsou oba ve 2. lize. Přece nebudu posilovat tým, který mi ve finále může brát body!

Slavia nemá problém pustit Matouška do Jablonce, Sparta dává hráče do Liberce. A to jsou mužstva, s nimiž se počítá do horní poloviny tabulky, tedy jsou pro silná S opravdu konkurencí. Proč to Zbrojovka s Líšní vnímá jinak?

Pořád jsem na straně Zbrojovky, není o čem se bavit. Zase tak obrovský kádr Zbrojovka nemá, aby pustila víc hráčů. Konkurenci nechce posilovat nikdo. Proto bude spolupráce ze strany Zbrojovky v této sezoně slabší. Pokud se jí podaří postoupit, věřím, že Líšni zase pomůže.

Líšeň ale s jejími hráči může doma porazit Jihlavu, Duklu nebo jiného ze silných a tím Zbrojovce pomoct hned.

Myšlenka je to dobrá, sám se na druholigové derby těším, může být pokaždé vyprodáno, ale chápu i Zbrojovku v tom, co dělá.

Chápete i netrpělivost jejích fanoušků ohledně posilování kádru? Odešli tři stabilní ligoví hráči a náhrada je jedna z druhé ligy a jeden hráč na zkoušku.

Fanoušek má na takový názor právo. Nicméně Zbrojovka dokazuje každým zápasem, že to není tým, který by úplně oslabil a nedokázal si s odchody poradit. Odchovanci tam dokazují, že jsou na stejné nebo lepší úrovni než třeba Michal Škoda, který odešel. Neříkám, že Škoďák góly nedal, to chraň bůh, mančaftu pomohl. Ale taky ho trápila zranění, a Zbrojovka si chystá Zikla nebo Pachlopníka. Sleduju je nějaký ten pátek a vím, co v nich je. Jsem přesvědčený na sto procent, že minimálně stejnou kvalitu Zbrojovka bude mít i dál.