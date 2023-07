Brno téměř kompletně v novém. Víme, že fanoušky přesvědčí jen výhry, zní z klubu

„Půlka mužstva je nová, musí se vše sehrát a sladit,“ vystihuje aktuální úkol kouč Luděk Klusáček. Tomu s manažerem Zdeňkem Psotkou končí krátké, ale o to hektičtější období přerodu, ve kterém oznámili hned 22 změn a několik dalších jednání je ještě v procesu.

Podle Psotky se razantní řez povedl. „Spokojení ještě nejsme, ale na to, jak pozdě jsem k týmu přišel, se nám podařilo kádr doplnit, byť je tam hodně hráčů z našeho dorostu,“ rozebírá manažer s tím, že ještě by rád vyztužil obranu, ve které zatím absentují po zranění se vracející Jakub Šural a Jan Štěrba.

Zbrojovka musela kvůli změnám v managementu tvořit soupisku později a trh tak nabízel spíše možnosti hostování. Brňané si na rok půjčili křídelníka Adama Kronuse a na podzimní část záložníka Pavla Gaszczyka z Plzně, odkud má ještě rok k dispozici i beka Josefa Koželuha.

Dalšího krajního obránce Martina Nového si vzali z Bohemians a na hostování z Českých Budějovic je také bývalý reprezentační podhrot Roman Potočný.

„Byli bychom raději, kdyby náš kádr byl kmenový. Doba na jeho vytvoření byla ale hodně krátká, a tak jsme rychle využívali možnosti přivést hráče, kteří se nedostali do ligových kádrů,“ přikyvuje Psotka.

Z některých výpomocí se má poté stát dlouhodobá spolupráce, třeba v případě Potočného, jemuž po vypršení celoročního hostování končí v Budějovicích smlouva. „Chtěli bychom přetavit spolupráci s cizími hráči v dlouhodobé kontrakty, aby byli zkrátka potom tito kluci naši,“ dodává Psotka.

Asistent trenéra Tomáš Polách na tréninku Zbrojovky Brno.

S novým kádrem má být spojená i nová herní tvář Zbrojovky. „Doufám, že četnost změn přispěje náladě v týmu, a co se týče fanoušků, tak je nelze přesvědčit jinak než dobrými výsledky. To, že kluci denně dřou na tréninku, svým způsobem nikoho nezajímá. Naše šance, jak brněnskou fotbalovou veřejnost dostat do nálady, je vyhrávat,“ uvědomuje si Klusáček velký úkol v přesvědčení zklamaných fanoušků.

V klubu věří, že s tím pomůže i zapracování vlastních odchovanců do A týmu. „Jsem přesvědčený, že Brno má kam sáhnout. V týmu jsou věkem čtyři dorostenci, kteří mají veliký potenciál. Vůbec se v přípravných utkáních neztratili. Zatím jim ale chybí zátěž a zkušenost. Na Zbrojovku bude enormní tlak na výsledek, tak když to alespoň některý z nich zvládne, bude to skvělé. Mladí odchovanci jsou stále také Endl nebo Jambor,“ připomíná Psotka.

Do přípravy už se zapojil i nigerijský křídelník Wale Musa Alli, jehož si fanoušci oblíbili a pokračování šikovného dribléra by ocenili.

„Říkáme mu, že je stále součástí Zbrojovky, má platný kontrakt. Když jsme s trenérem přicházeli do Zbrojovky, dostali jsme informaci, že je v přestupovém jednání. Nikam ale zatím nepřestoupil. Máme nabídky, jenže nejsou podle našich představ,“ nezapírá manažer.

Alli byl v prvním týdnu přípravy zraněný, měl problém s tříslem. Poté si odjel vyřídit víza, do tréninku se zapojil až začátkem tohoto týdne. Navíc kromě zdravotních a administrativních komplikací maličkého Nigerijce potkala také další nepříjemnost.

„Byl v jednom z autobusů, které se v pondělí srazily na dálnici D2. Měl jen drobný šrám, to nebylo nic, co by mu bránilo v přípravě. Tu však začal pozdě, a tak nyní jistě není připravený na první utkání,“ oznamuje Psotka.