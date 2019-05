Je jasné, že nebudeme favoritem, míní jihlavský trenér Kučera o baráži

Úkol před zápasem v Ústí zněl jasně: bodovat a získat tak jistotu postupu do baráže. Úvod utkání byl sice z pohledu jihlavských fotbalistů vlažný, nicméně zhruba od dvacáté minuty začali na splnění plánu usilovně pracovat.

„Přežili jsme gólovou šanci domácích a pak se třikrát prosadil Zoubele. To nás logicky postavilo na nohy,“ pustil se do hodnocení sobotního duelu Radim Kučera, hlavní kouč FC Vysočina.

Poprvé se Zoubele trefil v 21. minutě, podruhé o osm minut později a svůj hattrick zkompletoval chvilku před přestávkou.

Třígólové vedení hosty logicky uklidnilo. Ovšem v závěru možná až příliš.

„Do osmdesáté minuty jsme vedli o tři branky a zápas se zdánlivě v pohodě dohrával. Jenže díky poslední desetiminutovce jsem totálně vybuchl a byl jsem naštvaný. Znovu jsme málem ztratili dobře rozehraný zápas,“ rozčiloval se Kučera kvůli dvěma inkasovaným gólům v rozmezí pouhých tří minut.

V koncentrovanosti tým plave

Jeho zloba se násobila už také proto, že podobný exces nebyl na jaře v podání jihlavského týmu výjimkou. „Je to o koncentrovanosti hráčů. Chybí mi prostě ten druhý poločas, dohrání některých slibných akcí. Zdánlivě si uděláme klid, jenže nakonec dohráváme nervózní a v křeči,“ pojmenoval velkou slabinu svého mužstva.

A ta by rozhodně mohla Vysočině překazit její další plány. V baráži o postup do první ligy totiž může právě slabá psychická odolnost sehrát klíčovou roli.

„Baráž bude nevyzpytatelná, budou v ní rozhodovat maličkosti. Proto jsem za těch posledních deset minut tak naštvaný,“ vysvětloval jihlavský trenér.

Bezprostředně po utkání v Ústí Vysočina ještě netušila, na koho v boji o návrat do nejvyšší domácí soutěže narazí, nicméně o pár hodin později už měla jasno. Jejím soupeřem bude Karviná, která s jistotou obsadí v prvoligové tabulce předposlední místo.

První utkání je na programu v úterý 28. května na hřišti soupeře, odveta se pak bude hrát v Jihlavě v neděli 2. června.

„Přál bych si, aby to bylo tak jako předtím. To znamená, že by druhý tým druhé ligy postupoval přímo,“ svěřil se Kučera. „Jenže je to takhle. A je jasné, že určitě nebudeme v roli favorita,“ zamýšlel se.

Ještě před baráží však odehrají jeho svěřenci poslední druholigové kolo, v němž doma v sobotu přivítají dalšího už jistého účastníka baráže - Zbrojovku Brno.