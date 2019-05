Jihlavští fotbalisté si jedou do Ústí pro barážové razítko

Jenže ani soupeř svoji naději na boj o první ligu ještě úplně nevzdal. Pořád má minimálně teoretickou šanci. „Nastoupíme proti kvalitnímu soupeři, který je velmi silný zejména v domácím prostředí, kde doposud získal devět výher,“ uvedl na adresu dnešního protivníka asistent hlavního kouče FC Vysočina Josef Mucha.

V podzimní části soutěže ve vzájemném souboji jasně dominovala Jihlava, která doma slavila vysoké vítězství 4:1. „Je ovšem pravdou, že naše výkony doma a venku jsou rozdílné,“ přiznal Mucha. „I na hřištích soupeřů se sice snažíme o otevřený ofenzivní fotbal a jsme schopní se dostat do šancí, jenže nás bohužel trápí fakt, že inkasujeme docela dost gólů,“ doplnil.

Jinými slovy, je potřeba se v Ústí pořádně zaměřit na defenzivu.

„Není proto vyloučeno, že nám v tomhle směru pomůže i zkušený Petr Tlustý, který už trénuje naplno a odehrál dva zápasy za juniorku,“ zmínil trenér možný návrat zkušeného beka do jihlavské sestavy. Předtím totiž delší dobu laboroval se zraněním.

Mimochodem Tlustý byl také jedním z úspěšných střelců z podzimního vzájemného utkání. Kromě něj se tehdy trefil dvakrát Lukáš Zoubele a jednou Lukáš Vaculík.

Vysočina zatím na jaře odehrála dvanáct zápasů, přičemž v šesti si připsala plný počet bodů, ve čtyřech se rozešla se svými soupeři nerozhodně a dvakrát nezískala ani bod. V součtu s bodovým ziskem z úvodní poloviny sezony to svěřencům kouče Radima Kučery dává velkou naději na to, že do barážového dvojutkání o první ligu by mohli jít s vizitkou druhého nejlepšího týmu druholigové tabulky.

Už jistým postupujícím jsou České Budějovice a na další místa se tlačí kromě Jihlavy a Ústí nad Labem také Brno a Hradec Králové.