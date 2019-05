Jihlavský Tlustý: Soustředíme se na Brno, baráž můžeme řešit poté

„Bohužel, v tréninku těsně před prvním mistrákem jsem se zranil. Měl jsem přetržený vaz v kotníku,“ připomněl Tlustý.

„Taková nešťastná náhoda. Strčil jsem nohu do jedné střely, špatně jsem došlápl a zvrtnul jsem si nohu,“ popsal. „Samozřejmě je to hodně blbé. Člověk odmaká a odběhá celou zimní přípravu, a nakonec se stane něco takového.“

Zatímco jeho spoluhráči bojovali o udržení druhé příčky v soutěži - a tím pádem zajištění místa v baráži o první ligu - Tlustý mohl jejich snahu sledovat jen z tribuny. „Není to nic příjemného, člověk by raději hrál. Ale k fotbalu to patří. Někdy se něco stane a nedá se nic dělat,“ líčí.

V nejdůležitější chvíli je ale zpět.

První jarní start za áčko si připsal v minulém kole, kdy Jihlava potřebovala k jistotě účasti v prolínací soutěži bodovat v Ústí nad Labem.

„Před tím jsem hrál jeden a půl zápasu za juniorku,“ upřesňuje Tlustý. „Doufali jsme, že to v Ústí zvládneme. A to se podařilo, vyhráli jsme. I když jsme to na konci zbytečně zdramatizovali,“ připomíná, že domácí Armě dovolili v posledních minutách snížit z 0:3 na 2:3.

V závěrečném kole druhé nejvyšší soutěže tak Jihlava prakticky nemá o co hrát. Ať už sobotní domácí zápas s Brnem dopadne jakkoliv, skončí tým kouče Radima Kučery druhý.

„Více méně o nic nejde. Ale i tak, chceme udělat dobrý výsledek a potěšit naše diváky. Aby se jim zápas líbil,“ přeje si.

Úterní výjezd do Karviné zaplatí klub Přestože jihlavské fotbalisty čeká ještě jedno utkání Fortuna: Národní ligy, více než na sobotní bitvu s Brnem se domácí klub i fanoušci už spíše soustředí na následnou baráž o první ligu. Jihlavští příznivci se v úterý mohou vydat tým kouče Radima Kučery podpořit do Karviné. A to na náklady FC Vysočina - klub hradí doplavu i vstupenky na utkání. Závazní zájemci se mohou hlásit na mail zuzana.michalkova@fcvysocina.cz nejpozději do neděle. „Sraz nahlášených fanoušků je pak v úterý stanoven v 13.00 hodin na stadionu FC Vysočina v Jiráskově ulici,“ upřesnil mluvčí klubu Miroslav Fuks. Předprodej vstupenek na nedělní domácí odvetu prostřednictvím klubového webu odstartoval už v polovině tohoto týdne. „Ceny jednorázových vstupenek (podle umístění v sektoru 60 nebo 80 korun) jsou pohyblivé v závislosti na čase zakoupení. Kdo si koupí vstupenku na zápas v předprodeji čtyři a více dní před zápasem, zaplatí o dvacet korun méně než ve zbývajících třech dnech před výkopem duelu,“ doplnil Fuks.

Pikantností duelu je fakt, že se v něm přímo střetnou dva celky, které v příštím týdnu čeká baráž. Jedná se tak o generálku na rozhodující dva duely celé sezony.

Nabízí se otázka, zdali trenéři nebudou některé z opor šetřit. „Je možné, že někdo hrát nebude. Ale u nás je to dané i tím, že máme nějaké hráče vykartované,“ připomíná vynucenou absenci stoperů Chlumeckého a Tijaniho.

„Jinak myslím, že to nebude nějak zásadní. Že bychom nastoupili s juniorkou, to určitě ne,“ předpokládá.

V úterý v Karviné a v neděli doma proti stejnému soupeři bude pak Vysočina bojovat o splnění svého sezonního cíle - vrátit se ihned po loňském sestupu znovu mezi českou elitu.

„Teď se soustředíme na nejbližší zápas, který nás čeká. Až pak budeme řešit baráž,“ nechce předbíhat událostem Tlustý.

Faktem zůstává, že právě Karviná loni definitivně odsoudila Jihlavu k pádu o patro níž. Vysočině přitom v posledním kole, ve vzájemném zápase, stačila remíza.

Jenže hosté si odvezli nejen výhru 2:0, ale především tři body a díky lepší bilanci vzájemných zápasů (2x výhra 2:0) při stejném bodovém zisku Jihlavu v konečné tabulce přeskočili.

„Jestli právě proti Karviné budeme mít nějakou větší motivaci? Myslím, že ne,“ má jasno Tlustý. „I když máme nějakou nepříjemnou vzájemnou bilanci, tak o motivaci máte postaráno už tím, že bojujete o postup do ligy. Ať už je soupeř jakýkoliv.“

Baráž Jihlava rozehraje na hřišti soupeře. A právě tam se jí na jaře moc nedaří. Zatímco doma ze šesti pokusů pětkrát vyhrála a jednou remizovala, zvenku při sedmi pokusech dovezla jen 9 z 21 možných bodů.

„V baráži samozřejmě bude záležet na každém zápase, na každém gólu. Je jedno, jestli budeme začínat venku, nebo doma. Ale pokud bychom prohráli třeba 0:3 nebo 0:4, tak to do odvety není nic příjemného,“ uvědomuje si Tlustý.

„Ale o baráži bych zatím nemluvil. Teď se soustředíme na Brno. A Karvinou můžeme řešit poté,“ dodal Tlustý.