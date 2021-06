Šéf Varnsdorfu: Z ligových odpadlíků strach nemáme. Na silné umíme

Jeho Slovan letos slavil záchranu v předposledním kole, loni dokonce až v posledním.

Jak z toho ven?

Těžko je to naučím, aby dávali góly, to je rozhodující. Nevyhráli jsme doma za celé jaro, což je asi rozhodující pro naše umístění. Uvidíme, co se povede teď udělat, ekonomika je, jaká je, těžká všude.



Trenér Pavel Drsek zůstává?

Určitě. Po půl roce nebudeme dělat nesmysly, má smlouvu na dobu neurčitou, zůstane. On sám chce, takže je to jasné.

Mnoha hráčům končí smlouvy. Jaký bude kádr?

Ne mnoha, ale všem končí. I když ti kluci jsou naši, tak jsme jim smlouvy neprodlužovali, protože jsme nevěděli, jestli budeme hrát 2. ligu, nebo ČFL. Už jsme něco udělali, podepsali jsme některé zpátky. Ještě bych chtěl, aby někteří další hráči zůstali, ale záleží taky, jak budou chtít oni.

Pavel Drsek jako trenér Varnsdorfu

Zpeněžíte někoho?

Je to složité. V letní přestávce pravděpodobně za nikoho inkasovat peníze nebudeme.

Budete zase spoléhat na Jablonec a Liberec?

To je naše strategie, regionální přístup. Nabídky na hráče mám z celé republiky, ale tou cestou nechci jít. Jablonec, Liberec, Teplice, všechno hráči z regionu.

Cizinci nepřijdou?

Určitě v letní přípravě zase jednoho dva vyzkoušíme, ale že bych se na to spoléhal, to určitě ne. Spíš zase zůstaneme u těch mladších kluků z okolí.

Jaká bude příští sezona?

Určitě složitější po sestupu Brna, Opavy a Příbrami, ale zase na druhou stranu si myslím, že naši kluci odehráli nejlepší zápasy s těmi nejlepšími. My hráli špatné zápasy s Vyšehradem, Blanskem, možná jsme si mysleli, že nám spadnou body samy do klína. Ale to ve druhé lize neexistuje. Pro diváky to bude dobré, že tady budou Brno, Opava, Příbram, nastoupí tam asi Sparta B, Žižkov. Bude to atraktivní.

Vaším problémem bylo střílení branek, jak těžké je sehnat gólového útočníka?

Já si myslím, že to není jen o tom jednom člověku, který je na hrotu. Je to i o krajních hráčích, kteří umějí dostat balon do toho prostoru. A ostatní nesmí být líní. Naši středopolaři nemají špatné herní výsledky, jsou šikovní. Ale jejich čísla, na která všichni dneska koukají, jsou špatná. Gólů a přihrávek mají málo. Snad jediný Rudnytskyy splnil očekávání od krajního hráče. Jinak gólového útočníka je složité sehnat i do 1. ligy, natož do druhé.

Nehrály se nižší soutěže, o to složitější vaše hledání posil bylo?

Vzít sem někoho ze 3. ligy, který byl dobrý před rokem, je složité. Tady se musí projevit během deseti čtrnácti dnů, aby mohl zůstat. Koukám tak maximálně do rezerv prvoligových týmů, kde hráči přece jen v nějakém zápřahu byli, nevypadli z toho na celý rok.

Jak jste ten covidový rok zvládli ekonomicky?

Zatím jsme to ustáli. Jsme zajištění i na příští sezonu. Najeli jsme na úsporný program, ušetřili jsme nějaké peníze. Člověk na to nechce koukat, ale bohužel to tak je. Jediný fotbal musel až do konce používat PCR testy, jedno kolo nás stálo 40 tisíc, to je drsné.

Už nějakou dobu říkáte, že hledáte nástupce, který by po vás převzal vedení varnsdorfského klubu. Pořád se nikdo nenašel?

Hledám někoho, ale měl by to být někdo regionální. Manažeři, kteří jsou k dispozici, koukají na fotbal jinak než my tady. Vzít sem někoho, kdo byl v 1. lize, je složité ekonomicky. Kvůli jeho platu i představám, které ti lidé mají. Myslí si, že tomu budou šéfovat a mít k tomu prostředky. Ale tento region je chudý, tady není někdo, kdo by přišel a řekl: Já vám dám dva tři miliony. Takže zatím zůstávám pořád já. Ještě tento rok začnu a do zimy uvidím.