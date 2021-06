Doma bez výhry, unikát Varnsdorfu, který není k chlubení

„Jsem strašně rád, že jsem tady dostal příležitost. Chtěl bych se klubu odměnit úspěchy, ale když doma za celé jaro nevyhrajeme jediný zápas, tak je to složité. Jsem rád, že jsme se zachránili, ale já bych chtěl víc,“ neskrývá rozpaky kouč Pavel Drsek, jenž se Varnsdorfu ujal v zimní přestávce.

V létě chce pracovat hlavně na ofenzivě. „Musíme se jednoznačně zlepšit v držení míče a v tom, abychom dokázali šance proměňovat. A také se do nich musíme dostávat daleko častěji, zbytečně neztrácet balony,“ velí trenér týmu, jehož ofenziva byla druhá nejhorší v soutěži. Varnsdorf nastřílel jen 20 branek. „Když nějaký dobrý útočník ve druhé lize vyskočí a má nějaké góly, tak jde samozřejmě hned výš. Problém je, že kvalitních útočníků se zespoda objevuje málo. A myslím, že to bude ještě horší. Je to problém v celé republice,“ vidí kouč.

Byť Varnsdorf bojoval o záchranu až do posledních kol, Drsek zůstával v klidu. „Za ta léta jsem zvyklý na všechno, takže mě to zase tolik neovlivnilo, ale někteří hráči to vnímali trošku jinak, byla na nich vidět nervozita. Třeba na Vyšehradu to bylo hodně patrné, ale naštěstí jsme to tam zvládli otočit a to byl nakonec základ toho, že jsme se zachránili,“ připomněl trenér klíčovou vítěznou bitvu na půdě sestupujícího Vyšehradu.

Během přestávky dojde ve Varnsdorfu ke změnám v kádru. „De facto všem hráčům skončily smlouvy nebo hostování, takže určitě bychom chtěli něco změnit a uvidíme, co se povede. Obrana byla celkem stabilní. Až na poslední zápas s Ústím, kdy si to vybrala za celou sezonu, na ni nemůžu říct křivé slovo, gólů jsme zase tolik nedostali. Ale horší je to s naší předfinální a finální fází.“ Změnit to Drsek může v příští sezoně, ve Varnsdorfu pokračuje. „Mám smlouvu na dobu neurčitou, s panem Gabrielem (šéf Varnsdorfu) jsme se bavili o složení kádru na příští sezonu, takže předpokládám, že zůstanu.“ Sezona to bude hodně těžká i proto, že do 2. ligy spadli tři prvoligisté. „Musíme se s tím poprat.“