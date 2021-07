V Liberci jsem to na áčko neviděl, přiznal nový varnsdorfský asistent Papoušek

„Rozhodli jsme se, že já se budu dívat na ofenzivu a hlavní trenér Pavel Drsek si bude hlídat defenzivu,“ svěřil se novic. Má to logiku: Drsek býval výtečný stoper, Papoušek zase útočný hračička.

V nejvyšší soutěži během 14 sezon nasázel 36 branek a u dalších 42 asistoval, gólové choutky žádá i po nových svěřencích. „Ofenzivní hráče nutím, aby si dovolili ne parádičku, ale aby byli kreativní a odvážní,“ ordinuje.

Důvod je prostý. Varnsdorf v minulém ročníku nastřílel jen dvacet branek, což byla druhá nejslabší bilance v soutěži. „Sehnat kanonýra je problém i pro většinu klubů 1. ligy. Góly se musí rozprostřít mezi víc hráčů. A taky se nevyhrávalo doma, doufám, že s tím něco udělám.“

Čtyřiačtyřicetiletý Papén, jak se mu přezdívá, do Kotliny přišel z Liberce. „Nejdřív jsem tam byl u mládeže, pak tři roky u béčka, ale necítil jsem, že bych se mohl posunout do ligového áčka Slovanu. Chtěl jsem postoupit v kariéře o další stupínek, proto když Varnsdorf po konci Martina Kotyzy sháněl narychlo asistenta, kývl jsem. Chtěl jsem do dospělého, ligového fotbalu,“ vysvětlil změnu zaměstnavatele.

Během kariéry potkal řadu úspěšných trenérů. „Z každého si beru něco. Nejen dobré věci, ale i ty špatné, které dělat nechci. Navíc jsem asistent u reprezentační dvacítky, takže se učím od hlavního kouče Jiřího Žiláka i od asistenta Radima Kučery, který v lize vede Teplice.“

Asistent trenéra Varnsdorfu Petr Papoušek (vlevo) a hlavní trenér Pavel Drsek

S Drskem, jenž je ve Varnsdorfu od zimy, si Papoušek padl do noty. „Společně jsme nikdy nehráli, ale dělali jsme spolu profilicenci. Fungujeme v pohodě,“ pochvaluje si bývalý záložník. „Doufám, že naše práce bude úspěšná. Máme mladé mužstvo, musíme kluky podpořit a být trpěliví. Vsadíme na běhavost.“

Do budoucna, až nasbírá zkušenosti, by rád povýšil na hlavního kouče. „Když jsem začal trénovat, říkal jsem, že bych si to někdy chtěl zkusit,“ přiznal rodák z Čáslavi.

Neplánuje, že by ještě byl ve Varnsdorfu jako hráčská záloha pro případ nouze. „Naposledy jsem hrál krajský přebor v Turnově před dvěma lety. Skončil jsem před covidem. I kdyby mě přemlouvali, už bych se do toho nedostal. Vždyť od té doby jsem se moc nehýbal.“