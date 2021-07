Varnsdorf v generálce před startem druhé ligy uspěl, vrátí se Dordič?

V dresu se Slovanu objevil Bojan Dordič, o jehož návratu do Varnsdorfu se jedná. „Bojan s námi trénuje a proti Liberci odehrál poločas. Je to hráč, který je nebezpečný a produktivní před soupeřovou brankou. Víme, že tam máme problém. Jestli Bojan přijde, je otázka jednání, ale určitě je to pro nás zajímavý hráč.“



Varnsdorf vstoupí do druholigového podzimu v pátek v Jihlavě. „Sestavu v hlavě mám, ale ještě jsou tam nějaké otazníky,“ řekl klubovému webu Drsek.

Ústí v generálce hrálo 1:1 na půdě německého Zwickau, za Armu se prosadil Jiránek. Druholigový start Ústí čeká v sobotu v Třinci, doma se poprvé představí v pátek 30. července proti Jihlavě.