Jsou nahoře, střelce chtěl Milán. Jak funguje spojení Vlašimi se Slavií

Vlašim je po šesti kolech druhé nejvyšší soutěže tři body za vedoucí Duklou. Hned na úvod zaujala srovnáním na 3:3 v nastavení v Opavě. Porazila Chrudim, Líšeň, Jihlavu i Žižkov. Jednoznačně postoupila přes dvě kola MOL Cupu.

„Jsem s tím projektem extrémně spokojen,“ pochvaluje si i slávistický šéf Jaroslav Tvrdík, který o spojení s Vlašimí mluvil v klubovém pořadu Hovory z Le Palais.

Cíl partnerství je zřejmý: Slavia, která na rozdíl od Sparty nemá v druhé nejvyšší soutěži rezervu, hledala možnost uplatnit své nejlepší mládežníky na vyšší úrovni a aklimatizovat je mezi dospělými.

Touží vychovat si nové fotbalisty pro áčko.

„Na řadu hráčů jsme měli nabídky i z ligových klubů, ale vědomě jsme je dali do Vlašimi,“ poznamenal Tvrdík.

Vlašim, která dříve dlouhé roky spolupracovala se Spartou, se dostala do situace, v níž nemůže ztratit. „Má to výhodu sportovní a samozřejmě i ekonomickou, protože ušetříme náklady, které bychom museli vynaložit za jiné hráče,“ řekl iDNES.cz sportovní ředitel Jícha.

Slávističtí mladíci, kterých je na hostování devět, se navíc ve druhé lize pod vedením Martina Hyského, jenž dříve pracoval u juniorky červenobílých, předvádějí v dobrém světle. Třeba zmíněný Alijagič, střelec čtyř branek a dalších čtyř v poháru, se dostal na radar slavného AC Milán.

Bomba, řeknete si?



Denis Alijagič v dresu Vlašimi.

Pro Slavii však nešlo o výhodnou nabídku. „Za mě byla směšná. Vyloučeno. AC Milán zní velkolepě, ale ve skutečnosti nám chtěli ukrást mimořádný talent,“ prohlásil Tvrdík.



I tento střípek nicméně potvrzuje, jak sesterství, na němž se kluby předběžně domluvily na dva roky, zatím klape. Podstatnou roli v tom hraje i Přemysl Kovář, stále ještě slávistický gólman, byť nyní už hlavně manažer.

Po vypršení původního kontraktu má od června jen symbolickou hráčskou smlouvu, protože trenér Jindřich Trpišovský chtěl, aby ještě rok dohlédl na kabinu a rozvoj brankářů. Vedle pozice „čtyřky“ je Kovář v neustálém kontaktu s Vlašimí a pracuje na propojení se Slavií. Nechybí na zápasech, trénincích.

„Za možnost zapracovat se do managementu jsem strašně rád. Byla to jasná volba: pokračovat v nejlepším klubu, to člověk chce,“ popsal Kovář, který v celku z benešovského okresu předává Trpišovského know-how.

Pětatřicetiletý rodák z Boskovic na projektu spolupracuje od samého začátku čili od startu roku. Spojení Slavie s Vlašimí započalo výběrem trenéra Hyského a jeho štábu, který je nakombinovaný z obou klubů, pak se tvořil hráčský kádr.



Slávisté ve Vlašimi Brankáři: Matyáš Vágner (18 let, 3 starty), Jakub Surovčík (19 let, 1 start) Obránci: Filip Prebsl (18 let, 5 startů), Štěpán Starý (19 let), Michal Hošek (20 let, 7 startů) Záložníci: Jakub Křišťan (19 let, 7 startů, 1 gól), Tomáš Rigo (19 let, 7 startů, 1 gól), Denis Višinský (18 let, 8 startů, 5 gólů) Útočník: Denis Alijagič (18 let, 8 startů, 8 gólů)

Vlašim se snaží praktikovat podobný herní systém jako hlavní tým Slavie, využívá datovou analytiku pro rozbor soupeřů a třeba stejné GPS vesty. Kovář po utkáních přeposílá skautské reporty a sestřihy na klub. „Všechno je to propojené,“ líčil. „Áčko, Vlašim, béčko, devatenáctka.“



Není to nicméně tak, že by Slavia druholigový klub snad řídila. Jícha do telefonu zdůrazňoval, jak si Vlašim uchovává autonomii.

„V našem vedení nemá žádného člověka. Spolupracujeme především s Přémou Kovářem. Máme dohodu o hostování jejich kmenových hráčů, které společně pečlivě vybíráme. Chci zdůraznit, že to není tak, že by byla stanovena nějaká hráčská vytíženost. To by bylo určitě špatně. Slavia si žádnou minutáž nediktuje,“ uvedl Jícha.

„Zatím nám to funguje na jedničku, sedlo si to perfektně,“ poznamenal Kovář. „Chtěl bych poděkovat lidem z Vlašimi, jak se k tomu pan majitel Lajda s panem Jíchou postavili.“

Nadšení prýští ze všech stran, projekt důkladně sledují i nejvyšší členové slávistického představenstva. Na druholigové mače dojíždí sportovní ředitel Jiří Bílek, střetnutí s Jihlavou osobně vidělo duo JT čili Tvrdík a Trpišovský.

Z herní praxe profitují i samotní fotbalisté, kteří v minulých dnech nechyběli na reprezentačních srazech. Obránce Michal Hošek byl s jedenadvacítkou, záložník Jakub Křišťan s dvacítkou, trio Denis Višinský, Filip Prebsl a Matyáš Vágner s kategorií o rok nižší...

Přemysl Kovář

„Teď už koukáme směrem k zimě, kdo z béčka by se mohl posunout do Vlašimi a kdo z Vlašimi na přípravu s áčkem,“ řekl Kovář. „Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby kádr vydržel celou sezonu (což potvrzuje i Jícha), ale musíme být připravení, že si trenér Trpišovský na někoho ukáže. Pak musíme pozice po nich doplnit správnými kluky.“



Je jasné, že čím lépe bude Vlašim a její mladé jádro hrát, tím víc adeptů si slávistický realizační tým vyhlédne. Podle Tvrdíkových slov už nyní Trpišovského a spol. velmi zaujal stoper Prebsl a přibýt mohou další.

Zvlášť, pokud se druholigový klub bude nadále držet špičky tabulky.

„Posledních pár let máme cíl být v horní polovině. Ale každý máme ve skrytu duše sen. U nás by to mohla účast v baráži, nebo nedejbože kdyby se nám celou soutěž podařilo vyhrát, ale to teď považujeme za utopii,“ uvedl Jícha.

A jaké jsou ohledně spolupráce vyhlídky do budoucna?

„Bude pochopitelně záležet na okolnostech, my se klidně můžeme rozhodnout pro něco jiného, stejně jako se může pro něco jiného rozhodnout Slavia,“ přemítal Jícha. „V zimě si vše vyhodnotíme, ale zatím nejsou žádné problémy a je to oboustranně výhodné.“

„Kluci ze Slavie se díky nám můžou zase někam posunout,“ dodal sportovní ředitel druholigového klubu. „Když pomůžou Vlašimi, tak Vlašim pomůže zase jim.“