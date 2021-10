Česko, volím tebe. Talent Alijagič se rozloučil s bosenskou reprezentací

„Rozhodl jsem se reprezentovat svou rodnou zemi, kterou je Česko. Jsem rád, že o mě trenéři projevili zájem a věřím, že v budoucnu budu platným členem národního týmu,“ napsal Alijagič v příspěvku na svém Instagramu v obou jazycích.

Za Česko čtyřikrát nastoupil v kategorii do patnácti let, jenže když další pozvánky nepřicházely, nechal se „přetáhnout“ do Bosny. Tu reprezentoval od šestnácti až dosud. Ve dvanácti zápasech zaznamenal šest gólů.

„Během několika reprezentačních setkání jsem potkal spoustu přátel a rád se s nimi znovu setkám v civilním nebo fotbalovém životě. Také bych chtěl poděkovat všem trenérům, kteří mi pomohli a dali mi tu šanci hrát za národní tým, vždy vám za to budu vděčný. Budu vám držet palce a sledovat vaše zápasy,“ vzkázal osmnáctiletý talent.

Narodil se v Praze, jeho maminka je Češka. S fotbalem začínal na Spartě, ale od jedenácti už patří rivalské Slavii.

Od začátku aktuální sezony je součástí projektu v druholigové Vlašimi, kde si mladí slávisté oťukávají velký fotbal. A zaujal natolik, že v Edenu museli odmítnout nabídku z AC Milán. „Za mě byla směšná. Vyloučeno. AC Milán zní velkolepě, ale ve skutečnosti nám chtěli ukrást mimořádný talent,“ poznamenal předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.

Alijagič se totiž ve Vlašimi ukazuje ve velmi dobrém světle. Zatím má na kontě devět gólů v deseti zápasech, k tomu čtyři asistence.

O jeho služby stál zejména trenér kategorie do 19 let David Holoubek. „Pracuje na tom celý barák. Ale bylo mi řečeno, že celý proces se může táhnout. To mě docela štve,“ řekl v září serveru iSport.cz.

Říjnový turnaj, ve kterém Češi vyzvou postupně Kazachstán, Severní Irsko a Dánsko, bude ještě bez Alijagičovy účasti. Pokud si udrží výkonnost, může poskočit i do jedenadvacítky, kde se zabydleli třeba sparťani Martin Vitík a Adam Karabec (také ročník 2003).

„Reprezentační úsek je s ním už delší dobu v úzké komunikaci. Je to velice talentovaný hráč se skvělým finálním řešením, což je potvrzuje ve druhé lize. Pro budoucnost českého fotbalu to může být velmi zajímavý hráč a jsme rádi, že se rozhodl reprezentovat Českou republiku. Co se týče konkrétně jedenadvacítky, tak to se rozhodne v budoucnu,“ řekl trenér Jan Suchopárek, který momentálně chystá své svěřence na dvojzápas s Kosovem.