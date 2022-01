Do přípravy fotbalistů Vlašimi se zapojilo dalších pět slávistů

Středočeši tento týden zahájili zimní přípravu jako čtvrtý tým tabulky, přičemž na druhou i třetí pozici ztrácejí pouze dva body.

„Úkol je jasný: připravit se co nejlépe na jarní boje, které nebudou lehké. Chceme se porvat o baráž,“ neskrývá vysoké ambice vlašimský trenér Martin Hyský. „Myslím si, že mužstvo na to má.“

Do baráže o postup do nejvyšší soutěže proniknou právě druhý a třetí celek druholigového pelotonu. Pro Vlašim by účast v ní byla fantastickým výsledkem.

Trénink v domácích podmínkách zahájilo dvaadvacet fotbalistů, včetně několika nových tváří. Naopak, několik podzimních opor chybělo.

Především šikovný záložník Filip Blecha, který v rámci spolupráce nabral směr Slavia. „Filip už svými výkony převyšoval druhou ligu a nyní je před ním velká šance. Uvidíme, jak se mu bude dařit. Samozřejmě mu přejeme, aby byl úspěšný i nadále,“ řekl Martin Hyský.¨

Své štěstí v kádru Slavie budou pokoušet i další hráči, kteří na podzim pod Blaníkem z Edenu hostovali.

Jedná se o Denise Alijagiče, Filipa Prebsla a Denise Višinského. Všichni se nyní připravují s mistrovským týmem, ale není vyloučeno, že se někteří do Vlašimi ještě vrátí.

Sledovaný případ Alijagič

Denis Alijagič v dresu Vlašimi.

Velmi sledovaným je zejména případ Alijagiče. O autora jedenácti podzimních druholigových branek měl v minulosti zájem i slavný AC Milán a věští se mu skvělá budoucnost. Mládežnický reprezentant, jenž dříve nastupoval i za národní tým Bosny, by po odchodu střelce Jana Kuchty do Ruska mohl ve Slavii brzy dostat prostor.

Ve Vlašimi končí Matěj Sváta a Daniel Kozel, kteří si hledají nové angažmá. Hostování pak vypršelo u Štěpána Starého a Jakuba Surovčíka. Posily?

Pracovalo se na nich již před vánočními svátky, kdy klub podepsal smlouvu se senegalským útočníkem Abdallahem Gningem a Nigerijcem Johnem Solomonem.

„Oba hráči jsou pro nás zajímaví. Na začátku přípravy se nám zatím hlásil Solomon. Abdallah ještě čeká na vyřízení všech příslušných dokumentů,“ upřesnil ke dvěma zahraničním akvizicím Martin Hyský.

Pod Blaník dorazily i posily ze Slavie: Marek Icha, Martin Douděra, Adam Toula, Jonáš Kneifel a Matěj Jurásek. „Na zkoušku k nám přišel z Vyšehradu Jan Suchan, který dostane dva týdny prostoru a pak se rozhodneme,“ dodal Hyský.

Příbramský rodák Suchan zatím v kariéře vůbec neuplatnil předpoklady, které do něj byly vkládány, když ho v roce 2015 kupovala společně s Alešem Matějů jako velký příslib Plzeň.

Zatímco Matějů si už dlouho vydělává na zahraničních štacích, Suchan ne a ne pořádně prorazit. Teď se tedy zkusí vrátit do nejvyšší soutěže přes Vlašim.

Zaujmout kouče může i příští týden na přípravném kempu v nymburském sportovním centru. „Čeká nás i sedm přípravných duelů,“ vypočetl Hyský s tím, že v harmonogramu původně plánovaný souboj s Chrudimí nahradil zápas proti Velvarům. „Na hráče čekají klasické tréninkové jednotky. Nejprve mikrocyklus doma ve Vlašimi, odkud se následně přesuneme na soustředění do Nymburka. Volno už bylo dlouhé, těšil jsem se,“ pousmál se bývalý prvoligový obránce Martin Hyský.

Druholigové jaro startuje 5. března. Zaútočí skutečně parťák Slavie na barážové příčky?