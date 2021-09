Velvary žijí Slavií: Špatnou lajnovačku vracíme, ať Standa Tecl neběhá do zatáčky

Věří, že nic nepodcenili. Dokonce i novou lajnovačku si do Velvar kvůli středečnímu pohárovému zápasu se Slavií pořídili. „Stála nás dvanáct tisíc, ale když jsme ji rozbalili, zjistili jsme, že má ohnutá kolečka,“ zakroutí hlavou šéf místního fotbalového oddílu David Vedral. „No použít ji nemůžeme, to by pak u nás Standa Tecl asi běhal do zatáčky,“ rozesměje se.