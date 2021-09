Velvarský střelec Vopat: Když slávisti zapli, byl to nesmysl. Ale trápili jsme je

Senzační poločasové vedení 2:0 sice Velvarští po přestávce během pětiminutové červenobílé smršti ztratili. Nicolae Stanciu, hvězda Slavie, dal dva góly a třetí připravil, v poslední minutě navíc dotáhl hattrick a upravil na konečných 4:2 pro favorita.

Přesto se domácím fotbalistům v modrých dresech nadšeně aplaudovalo.

„Slavia nás podcenila, to bylo vidět. Ale když do toho po pauze šlápla, byl to úplně jiný level. Nesmysl!“ rozesmál se sedmadvacetiletý fotbalista, který to dotáhl nejvýš do druhé ligy.

Teď od fanoušků, kteří se po utkání motali na hřišti mezi hráči, slyšel chválu. Z obou táborů: „Tenhle ať jde do Slavie, ten si o to řekl.“

I tohle musí být zážitek, ne?

Obrovský. Ani jsme nečekali, že dorazí tolik lidí. Pro některé z nás to byl možná vrchol kariéry, s takovými hráči se jen tak nepotkáte.

Nevylekalo vás trochu dvoubrankové vedení v poločase?

Jsme rádi, že jsme mohli Slavii aspoň trochu potrápit. Bylo vidět, že museli do druhé půle zapnout. My si hlavně nechtěli udělat ostudu, což se povedlo. I lidi si to, věřím, užili.

Kolem hřiště u klandrů bylo narváno, možná dva tisíce fanoušků. Po skvělém poločase vás ti domácí vyprovázeli aplausem.

A my jsme si v kabině opakovali, že hlavně nesmíme přestat hrát. Jenže vydrželi jsme asi jen deset minut, je hrozně těžký to zvládnout fyzicky, nejsme na tom jako slávisti, během pěti minut nám tam napadaly tři góly a bylo.

Slávisty zítra čeká regenerace a příprava na víkendový ligový zápas, co vás?

Já půjdu do práce, ale to k tomu holt patří. Dělám v obchodě s fotbalovým vybavením, takže vlastně v oboru. I my ve Velvarech však máme docela náročný program, hrajeme zase v sobotu a pak v úterý. Taky se z toho nějak musíme dostat a jednoduché to nebude.

Musel si třeba někdo ze spoluhráčů brát kvůli poháru v zaměstnání volno?

Možná půlka týmu. A kdo si dovolenou vybrat nemohl, šel do práce. Já měl naštěstí volno, dobře jsem se na to vyspal a snažil se co nejlépe připravit. Musím říct, že když jsem tady potom viděl tolik lidí, dolehlo to na mě. Ale bylo to super!