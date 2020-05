Šéf fotbalového Varnsdorfu: Teď jít za sponzory je osobní odvaha

V Kotlině počítají se sedmnácti miliony korun na sezonu, a to včetně mládeže. „Jestli to pokryjeme, nikdo neví,“ krčí rameny. I sport drtivě zasáhla pandemie koronaviru. „Přijde firma, že jsou v čudu, že zavírají, a nedají mi ani korunu, i když máme smlouvu. Mně a ostatním ve sportu zbývá se jen modlit,“ tvrdí funkcionářský bard.

Shánět peníze nebyl ve Varnsdorfu nikdy žádný med, teď to platí dvojnásob. „Následky pandemie nepocítíme za týden, pocítíme je v dlouhodobějším kontextu. Některé sponzorské smlouvy končí 30. června, některé 31. prosince. Ale ty nové? Teď mi přibyde jediná!“ hlásí. „V současného době nikoho neseženete, všichni se na vás podívají jak na blázna. Teď už jen za někým jít je odvaha. Osobní odvaha.“

Recept by Gabriel přitom měl. „Pandemie bude mít velký dopad na celý sport, nejen na fotbal. I na kulturu. Bude daleko míň peněz,“ uvědomuje si. „A stát by měl udělat zásadní opatření. Třeba to, že by položky, které budou sponzoři dávat do kultury a sportu, byly přímo odepisovatelné z daní. Tohle bych viděl jako pomoc sportu. Ne že řeknou: My vám dáme nějakou korunu. Potřebujeme dlouhodobé řešení.“

Původně se šéf klubu zdráhal hráčům krátit platy. Vysvětloval to tím, že jim dává jen dvacetitisícové gáže, a když odečtou pět tisíc na sociální a zdravotní pojištění, zbyde jim málo. Nakonec přece jen odměny po domluvě s týmem ponížil.

„Naštěstí stát přišel s kompenzačním bonusem pro OSVČ, takže si kluci mohli zažádat o podporu z Pětadvacítky,“ zmínil Gabriel příspěvek pět set korun na den.

Až následující měsíce podle něj ukáží, jakou spoušť po sobě koronavirus ve sportu zanechal. „Kdyby se profesionální soutěže nedohrávaly, mohli jsme do kytiček všichni. I tak se může stát, že v republice skončí třeba pět deset klubů. Nemyslím prvoligové, ty to ustojí všechny, ale nějaký druholigový, pak hlavně ze 3. ligy a divize,“ strachuje se ředitel Varnsdorfu.

Hlasoval pro restart 2. ligy, ačkoli Varnsdorf je jen pět bodů od sestupové gilotiny. Nekalkuloval, že by ukončení soutěže zachránilo týmu krk. „Děláme sport, máme se držet sportu a ne spekulovat, kdo skončí první, druhý, třetí... To bychom mohli rovnou udělat spekulantskou ligu, jenže to bychom přišli o ten adrenalin, kvůli kterému hrajeme. Nechci se zachránit nějakou spekulací, to není správné. Klidně budu běhat po hřišti s dezinfekční pumpičkou, jen ať se dohraje.“

Některé zásahy vlády, které virus zbrzdily, nechápe. „Celou situaci vnímám špatně, některá opatření mi přišla zbytečná. Nesdílím nadšení našich politiků. Slováci jsou na tom statisticky líp než my, Bělorusové na tom nejsou hůř než my a nedělají žádná opatření, Švédové k nim taky nesáhli. Ono to není jen o tom, že nám nasadí okolo huby mokrý kus hadru. Já tomu ale nerozumím. Nemůžu tomu rozumět,“ rozčiluje se. „Ať řeknou: Zavřeme republiku, zavřeme svět, máme koronu, postřílíme se, jsme v háji!“

Obává se toho, že by některý z klubů musel na dva týdny do karantény. „V Německu řekli, že když někdo z hráčů virus chytí, jde do karantény on, ale ne celý mančaft. Ale pak přijdou Drážďany a do karantény musí všichni. Když to u nás dopadne taky takhle, nedohrajeme to nikdy. Ale je správné, že se o to pokoušíme,“ kvituje rozhodnutí profesionálních klubů.

V sobotu se Varnsdorf vrhne do přípravného zápasu s Libercem, pak ho čeká třináct druholigových bitev, ta první doma s Hradcem Králové, pak v Jihlavě, následně doma se Žižkovem. „Hráči v tréninku všechno zvládají velice dobře, je vidět, že na sobě během karantény pracovali a plnili tréninky, které jsme jim posílali vždy na celý týden,“ pochvaluje si Libor Macháček, asistent trenéra.

Soutěže se rozběhnou bez diváků anebo jen s hrstkou. „Fotbal děláme pro fanoušky, ale pro sportovního diváka bude oživení už jen to, že se bude moct dívat v televizi. A lidí to bude sledovat asi víc než dřív,“ myslí si Gabriel. „A jestli se povolí akce do pěti set lidí, mohlo by i tohle pomoct. Ve 2. lize určitě.“