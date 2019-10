V obranné fázi jsme slabí, posteskl si varnsdorfský trenér Oulehla

„Zápasy se rozhodují v šestnáctkách a my jsme v té obranné slabí, dostáváme strašně moc laciných gólů a to nás neustále sráží,“ bědoval na pozápasové tiskovce kouč David Oulehla. Jeho Varnsdorf v Brně podlehl 1:4 a v tabulce je až třináctý. „Brno bude určitě hrát o postup, tipuji ho na umístění v top 3, přesto jsme tady nechtěli být zalezlí, ale hrát aktivně. V určitých pasážích zápasu jsme se drželi, jenže pak přišly dvě zbytečné branky a penalta, tam se to zlomilo,“ bylo jasné trenérovi.

Varnsdorf inkasoval tři góly během dvanácti minut, Breda pak sice snížil na 1:3, ale brněnské vítězství v závěru zpečetil Přichystal. „Zbrojovka vyhrála naprosto zaslouženě, přejela nás v silové složce i v obou šestnáctkách. Nastavila nám zrcadlo, víme, v čem se zlepšovat.“

Varnsdorf ale potřebuje zabrat co nejdříve, od sestupové patnácté příčky ho dělí jen bod. A v neděli doma od 14.30 vyzve poslední Sokolov, na který má pouze tříbodový náskok. „V Brně to byla krutá porážka, ale musíme už koukat dopředu a uspět v zápase se Sokolovem,“ velí varnsdorfský záložník Matěj Kubista.