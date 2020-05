Kotel v Kotlině nestačil. Hradec ve Varnsdorfu udeřil v oslabení

„Můj vnitřní pocit mi říká, že porážka je krutá, na bod jsme měli,“ truchlil varnsdorfský trenér David Oulehla, jehož celek je třetí od konce a pět bodů od sestupu.

O víkendu se ještě fanoušci v Teplicích na ligu nedostali, v Kotlině už se sešlo 149 diváků, půlka z povolené kvóty 300 osob, do níž se počítají i aktéři zápasu. Navýšena byla v pondělí.

Minikotel neúnavně fandil a staral se o atmosféru ne moc odlišnou od doby před koronavirem. „Jsem rád, že přišli hodně skalní fanoušci. Bubínek a všechno, bylo to cítit, byli hlasití. Pomohlo nám to, škoda, že my jim neudělali radost,“ štvalo Oulehlu.

Když se záhy po přestávce začervenal hradecký Jukl po druhé žluté kartě a chvíli nato z penalty dorovnal Kouřil, vypadalo to s Varnsdorfem dobře. Jenže hosté skórovali i v deseti, v malém vápně se prosadil důrazný Mejdr a jeho spoluhráči včetně náhradníků ho v euforii v klubku málem umačkali.

„Někdy se proti deseti hraje hůř. Po vyloučení jsme přeskupili rozestavení na 5 - 4 a kluci plnili taktiku. Vítězství je pro ně odměna, že to oddřeli,“ uvedl hradecký trenér Zdeno Frťala, který v Kotlině dříve úspěšně působil a na stadionu dokonce bydlel. Kotel ho vyvolával a kromě bodů si odvezl i buchtu. „Je od paní domácí. Rád se sem vracím. Naštěstí už nebyla atmosféra ponurá jako v přípravě, potěší, když vás fanoušci vytleskají.“

Už ve 12. minutě hosté vedli po zasekávačce Vlkanovy a střele k tyči. Takový hráč domácím chyběl. „Je nadstandardní a Hradci udělal 70 procent gólů. U nás byl nejnebezpečnějším hráčem stoper (Kouřil), což je smutné,“ pravil Oulehla.

„Od svého příchodu do Hradce vím, že Adam Vlkanova má prvoligové parametry. Zásadní otázkou u něj je, aby byl zdravý, a on je od zimy stoprocentní. Musím ale říct, že i ostatní kluci byli výborní,“ přidal Frťala.

„Čekali jsme na možnost, a když se nabídla šance, tak jsme ji využili. Tohle je odměna pro kluky za to, že dřeli,“ potěšilo hradeckého kouče. „Chyběla nám přesnost, kvalita, detail, ale nikdo se na to nevykašlal. Kluci to odpracovali, jen jsou mladí,“ doplnil jeho varnsdorfský protějšek.