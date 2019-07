Fotbalisté Varnsdorfu obrali favorita, Ústí selhalo

„Bod je pro nás v tomhle utkání maximum. Třinec hrál skvěle, má super mužstvo, které je sladěné. Což potvrdil už výhrou na Dukle,“ uvedl varnsdorfský trenér David Oulehla po zápase, který v Kotlině sledovalo 895 fanoušků.

Domácí zazlobili koncem 1. poločasu, Kocourek orazítkoval břevno a minutu nato se kapitán Rudnytskyy trefil k tyči. Hosté v dramatické 2. půli otočili zásluhou Kubaly po brejku a Omasty po standardce. Sedm minut před koncem Micovčák, varnsdorfský host z Liberce, srovnal přízemní střelou.

„Musím pochválit domácí za sympatický kombinační výkon, což mě překvapilo. Myslel jsem, že budou zalezlejší, protože mají plno nových hráčů,“ zaskočilo třineckého trenéra Svatopluka Habance. „Ale měli jsme na výhru, vytvořili jsme si o jednu dvě tutovky víc.“

Varnsdorf zataženější být chtěl. „Do našeho vedení 1:0 to byly trochu šachy. Pak jsme to měli odehrát chytřeji, ale my hru otevřeli. Přitom jsme nemuseli spěchat, stačilo být trpěliví v kombinaci. Ale přišly dvě tři ztráty, z toho vyplynuly šance Třince,“ hodnotil Oulehla. Do obrany nasadil Heppnera, který se v pátek vrátil z Liberce.

Stejně jako Varnsdorf, i ústecký tým stále vyhlíží první výhru sezony. Výsledek na Strahově, kde Vyšehrad nastupuje, zkreslily dvě branky domácích v nastaveném čase. Skórovali Čvančara a z penalty Verner. Předtím to byl boj.

Nováček vedl po necelé půlhodině, kdy se poprvé, nechytatelně trefil Verner do odraženého míče. Ústí mohlo srovnat, šance nedalo, a tak po chybě hostů zvýšil Vejvar. Naději vykřesal kapitán Peterka v 82. minutě střelou z dálky. Hra vabank v závěru ovšem nevyšla.

Ve 3. druholigovém kole Ústí nastoupí doma, v pátek od 18 hodin hostí Prostějov. Varnsdorf si střihne druhé utkání v řadě na svém trávníku, v neděli v pět odpoledne uvítá Chrudim.