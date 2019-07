Varnsdorf souží obrana. Musíme na tom pracovat, velí trenér

„Je problém, že jsme inkasovali čtyři branky ve dvou zápasech a další jsme mohli dostat. To je věc, na které musíme pracovat dál a posouvat to,“ zavelel trenér David Oulehla po nedělní domácí remíze 2:2 s Třincem. I předtím v Líšni to pro Varnsdorf skončilo stejně.

Loni Oulehlova ekipa v polovině zápasů udržela nulu, čtyři inkasované góly měla až po devíti kolech. Teď už po pouhých dvou.

„Kluci jsou pracovití, s Třincem to oddřeli, nemůžu nic říct. Ale je to o detailech, o mikrosituacích, o jednom prohraném souboji, o jednom špatném postavení, to totiž ve 2. lize rozhoduje. A v tom nám zkušenost chyběla,“ cítí kouč.

Systém zůstal stejný, ovšem sestava se docela dramaticky proměnila. „Ještě nejsme sehraní, ale doufám, že si to sedne. Tolik se neznáme, tolik se nezajišťujeme, tolik si zatím nerozumíme jako minulou sezonu,“ netají obránce Petr Heppner, který se do mužstva vrátil v pátek po létě stráveném v Liberci.

Srovnání s loňským týmem není fér, protože ten se opíral o mazáky prověřené velkým fotbalem. „Důležitou roli hrálo, že Porcal v bráně chytil nadstandardní věci. V obraně byl Kouřil s obrovskými zkušenostmi, před ním Kodeš, který prošel velkým ligovým klubem. K němu se připojil Bláha, který to drží i teď, Kozma hrál výborně. K té ose se to nabalovalo, šlapalo to,“ připomněl Oulehla minulou sestavu.

Ale i současnému mužstvu věří. „Potenciál tady je. Vemte si druholigové starty v obraně, Kazda snad dva, Kubista pět, Heppner třicet. To není výmluva, nýbrž realita. Ale když pracují a jsou poctiví, máme tendenci jim pomoct, podpořit je,“ vzkázal trenér svým svěřencům, kteří v neděli hostí Chrudim.

Jestli je defenziva křehká, tak v útoku Varnsdorf šlape. Čtyři vstřelené góly jsou dobrá vizitka, tolik jich loni nasázel za sedm kol.

„Otázka je, jestli průměr dva góly na zápas udržíme. Zvlášť když ve 2. lize jsou samé výsledky 0:0, 1:0,“ uvažuje Oulehla. „Kdybychom vyhrávali 3:2 nebo 4:3, bylo by to pro fotbal lepší, máme to v krvi. Ale je to o bodech. Můžete hrát dobře, ovšem když po pěti kolech zjistíte, že máte dva body, všechno je jinak. Kluci se zatáhnou, hrají pod stresem, ztrácí jistotu a je to složité, zvlášť když nemají zkušenosti.“