Ústí: hrubky, debakl, zklamání. Jsem hrozně zklamaný, smutnil kouč

„Fotbal se hraje na góly a domácí dali po našich hrubých chybách čtyři. Pro nás je to krutý výsledek, debakl. Jsem hrozně zklamaný, ale bohužel i takové zápasy jsou,“ posteskl si ústecký trenér Aleš Křeček.

Herně to přitom od jeho týmu až takový propadák nebyl, jak by mohl výsledek nasvědčovat. „Musím říct, že v náš neprospěch rozhodlo neproměňování šancí, a to včetně penalty. To byl asi klíčový moment,“ zmínil Křeček na klubovém webu pokutový kop Krátkého za stavu 0:2, který gólman Otáhal vyrazil nohama. „Finální fáze je o kvalitě hráčů: buď to umíte vyřešit, a máte pak výsledky, anebo můžete hrát několik zápasů a gól nedáte.“

Za Ústí skóroval jen Peterka na 1:2, hosté další dva góly inkasovali v nastaveném čase, kdy riskovali. „V poli jsme hráli dobře, měli jsme převahu a soupeře přehrávali. Dva góly jsme dostali, až když to bylo z naší strany vabank.“

Roman Veselý, trenér domácího Vyšehradu, ústeckého soupeře ocenil: „Ve 2. poločase bylo hostů plné hřiště, prokázali velkou kvalitu, naštěstí pro nás koncovku nevyřešili tak, jak by chtěli.“

Zvládne to Ústí v pátek, kdy od šesti odpoledne hostí Prostějov?