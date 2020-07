Varnsdorf žije! Nechci dát podpis pod sestup, řekl Ondráček

„Patříme mezi nejmenší druholigová města a nechtěl bych být podepsaný pod sestupem po deseti letech. Mrzelo by mě to i kvůli kamarádům, známým a fanouškům, kteří na fotbal chodí,“ řekl záložník či útočník Adam Ondráček po vítězství 3:1 nad posledními Vítkovicemi.



Detektivku ve druholigovém suterénu tenhle zápas rozuzlil napůl. Varnsdorf soupeře odsoudil k pádu a svoji záchranu zase chňapnul do vlastních rukou. Vyhoupl se zpátky na nesestupové místo, o dva body nad patnáctý Sokolov, navíc má lepší vzájemnou bilanci. Mezi ohrožené se tým kouče Oulehly dostal po předchozí prohře právě v Sokolově.

„Najednou jsme si všichni uvědomili, že je zle. Pořád to bylo o pět bodů, pořád jsme si říkali, nic se neděje, stačí vyhrát nebo neprohrát v Sokolově. Bum, prohráli jsme a najednou jsme byli předposlední,“ připomněl Ondráček týden starý krach 0:1. „Po tomhle zápase se to trošku zklidnilo, všichni si uvědomili, že musíme bodovat.“



Sokolov v sobotu ztroskotal 1:2 v Třinci a Varnsdorf věděl, že když v klíčovém zápase uspěje, uteče ze zóny sestupu. Kritickou chvíli mladá ekipa zvládla. „Trošku nás mladí limituje. Snažíme se do kluků dostat, že se na rozdíl od Juniorské ligy hraje o body, o peníze, na výsledek. A že krása musí jít stranou,“ apeloval v kabině 25letý Ondráček.

A tým se šestizápasovou sérií bez výhry zatočil razantně. Už po pouhých devíti minutách kraloval 2:0, nejdřív skóroval Schön po zpětném pasu Bredy, pak přesně hlavou zavěsil právě Ondráček. „Většinou jsme teď my do 15. minuty inkasovali, což se pak těžko otáčí. Takže jsme chtěli na soupeře vletět a dát gól, povedlo se to rovnou dvakrát,“ ulevilo se střelci. Po přestávce fantasticky vyškrábl na čáře gólovku hostů brankář Samoel a záhy ze vzduchu zpečetil domácí úlevu Breda. Až v nastavení korigoval Chvěja.

„Role jsme chtěli otočit. Věděli jsme, že Vítkovice budou tvořit, cukli jsme trošku do hlubšího bloku,“ vykreslil domácí trenér David Oulehla. „Soustředili jsme se na kvalitní přechod do útoku, ty první dvě situace vyšly. Vedení 2:0 nás zklidnilo, třetí gól nám dal jistotu.“ Jistotu výhry, ne jistotu záchrany. Poslední dvě kola budou perná. Varnsdorf, který až do konce sezony postrádá kvůli zranění kotníku kapitána Rudnytskyyho, míří na Duklu, které jde o baráž, a končí v úterý 17. července doma s Líšní.

„Nemůžeme se spoléhat, že Sokolov dvakrát prohraje. Zkusíme něco urvat na Dukle, domácí zápas s Líšní bude nejdůležitější,“ uvědomuje si Ondráček, jehož celek včera podpořilo 872 diváků. „Jsem z Varnsdorfu a sestup si ani nechci představovat. Široko daleko nic není. Byla by to ztráta a záleží mi na tom. I na lidech - přijdou, i když hrajeme spodek a ne moc líbivě.“