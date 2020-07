Dostat na konci gól, švihlo by to se mnou, smál se šéf Varnsdorfu po záchraně

„Úleva přišla, když Hradec Králové vedl 2:0 nad Sokolovem, to už jsem věřil. Jen jsem si říkal, abychom nedostali gól v 90. minutě, to by to se mnou švihlo,“ smál se už dobře naladěný šéf po úterní domácí remíze 0:0 s Líšní, která nakonec Slovanu na udržení stačila.

I díky pomoci Hradce Králové, který porazil Sokolov 2:0 a odsoudil ho k sestupu.



„Úleva je to velká, ale teď nastanou další starosti. Musíme vyřešit, komu prodloužit smlouvu, kdo odejde, máme hodně hráčů z Liberce a Jablonce. Uvidíme, jak se k tomu postaví. Navíc je hrozně krátká pauza a nikdo neví, co bude na podzim. Něco si malujeme, ale ono to může být všechno jinak.“

Krizovou variantu pro případ sestupu do 3. ligy Gabriel neměl. „Já si to nepřipouštěl. Říkal jsem si, že s tím budu pracovat až ve chvíli, kdy to nastane. Připouštět si to, bylo by to pro mě psychicky ještě horší,“ vysvětluje Gabriel.

S trenérem Davidem Oulehlou počítá i pro příští sezonu. „Má smlouvu na dobu neurčitou, chci, aby zůstal. První rok to měl trošku lehčí, letos to pro něj byla krizovka. A třetím rokem by se měl projevit jako správný ligový trenér,“ přeje si šéf Varnsdorfu.