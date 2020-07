Dojatý brankář Varnsdorfu Vaňák: Kdybychom spadli, končí pro mě svět

„Byly to obrovské nervy. Pro mě to je srdcovka. Kdyby to tady spadlo, tak pro mě končí svět,“ říkal dojatý Vaňák.



Svět se mu nezbořil, úterní remíza 0:0 s Líšní nakonec Varnsdorfu k záchraně druhé ligy stačila. Byť o prsa. Sokolov odsoudila k sestupu jen horší vzájemná bilance se Slovanem. Vaňák dostal v klíčovém zápase překvapivě přednost před celosezonní jedničkou Miroslavem Samoelem.

„Úspěšně jsem zvládl maturitu, konečně jsem měl hlavu nastavenou jen na fotbal. Trenéři mě vyzkoušeli na Dukle, a já se chytil. Byly to větší nervy než školní maturita, fotbal je pro mě život,“ neskrývá Vaňák, jehož otec ve Varnsdorfu rovněž chytal a matka se nyní stará o tým. Pere mu prádlo, vaří, bydlí na stadionu.

„Mamka to prožívá možná ještě víc než já, plakala dojetím. Sestup byl pro všechny obrovský strašák, jsem rád, že jsme to zvládli,“ oddechl si brankář, jenž většinu sezony kryl záda Samoelovi.

„V prvním kole jsem seděl v Líšni na lavičce, klepal jsem se, jak to dopadne, a díval se, jak ten velký fotbal vypadá. A ve 30. kole tady s Líšní chytám, a my se zachráníme. První nula, první bod v mém 4. zápase za Varnsdorf. Fantazie,“ rozplýval se Vaňák.

Věří, že příští sezona bude lepší pro něj i pro tým. „Budeme hrát výš a já se poperu o post jedničky,“ říká odhodlaně.