Už zase! Nečekaná ztráta vzala hradeckým fotbalistům nadějnou vyhlídku

Před sebou měli domácí zápas s Prostějovem a případné vítězství by je i vzhledem k ostatním výsledkům daného kola posunulo na druhou příčku tabulky, jen dva body za vedoucí Pardubice.



Jenomže přišlo domácí klopýtnutí, na které navázalo další v Ústí nad Labem a útok na samotnou špici tabulky byl fuč.

Poté se Hradec zuby nehty držel v závěsu za barážovými příčkami, a na druhou z nich, v tabulce třetí, se po čtvrteční vysoké výhře nad Žižkovem dokonce dostal. Následně Hradci nahrály ztráty Jihlavy a Dukly Praha, a tak výhrou na hřišti nováčka z Vyšehradu by se na tomto místě bodově upevnil a přiblížil se cíli, za kterým jde.

Jenomže, stejně jako na podzim, tento důležitý krok se nepodařil. Porážka 0:2 na pražském Strahově, kde Vyšehrad hraje svá domácí utkání, ho z barážového výsluní setřásla. Jako by se Hradečtí znovu zalekli úspěchu a tento úlek jim komplikuje cestu.

„Opakovaně jsme mohli udělat krůček dopředu, ale zase jsme to nezvládli,“ posteskl si kouč hradeckého mužstva Zdenko Frťala. Po středeční porážce je tým čtvrtý o bod za třetím Žižkovem, na pátou Duklu má náskok dvou bodů, na šestou Jihlavu tří, nikdo další do boje o třetí, poslední barážovou příčku už asi nezasáhne.

Teď si ale představte, kdyby Hradec vyhrál! Byl by dva body před Žižkovem a Duklu s Jihlavou by setřásl. Bohužel se to nepovedlo. „Nic proti klukům, ale právě kvůli tomuhle jsou zatím ve druhé lize. Mají hodně nevyrovnané výkony, jeden zápas zahrají výborně, ale hned za pár dnů v dalším je už v průběhu poločasu nepoznáváte,“ vysvětluje kouč, proč Hradec stále nedokáže využívat nadějně vypadající okamžiky sezony. Jen čtyři poté, co po výborném výkonu zdolal 5:0 Žižkov, určitě kvalitnějšího soupeře, než jakým byl v pondělí v podvečer nováček z Vyšehradu.

Pokud se má zamyslet nad tím, proč tomu tak je, vidí jasnou odpověď: „Na to, abyste takové situace zvládali, musíte věřit ve své síly a ve své schopnosti, bez toho se uspět nedá.“ Možná právě tohle Hradec srazilo na Strahově. Je však třeba říct, že se k tomu přidaly i další okolnosti. „Byli jsme ve zbytečné hektice,“ myslí si brankář Radim Ottmar. „Na konci prvního poločasu za stavu 0:0 jsme se za něčím hnali, řvali na sebe, proč už nevedeme 2:0, ale přišla chyba a soupeř šel do vedení.“

Hradec si zbytečnou chybou, kterou způsobil tím, že nepokryl rychlé vhazování soupeře, zadělal na problém, ze kterého se do konce utkání nevyhrabal. „První poločas byl z naší strany slabý, neudrželi jsme vpředu míč, ztráceli jsme lehké. Druhý jsme začali aktivně, ale náš tlak byl platonický, centry v pohodě odvraceli soupeřovi obránci, byli jsme málo střelecky aktivní a nešly nám ani standardní situace,“ jmenoval negativa hradeckého výkonu trenér Frťala.

Případnou výhrou by si Hradec ustlal příjemný polštář před dvěma zápasy s nejtěžšími soupeři v celé soutěži vůbec. Alespoň podle postavení v tabulce. Už zítra totiž na východ Čech přijede druhé Brno, v pondělí se pak Hradec vydá do Pardubic k derby se sice překvapivým, ale zatím velmi přesvědčivým lídrem tabulky.

„Že jsme prohráli poprvé po osmi zápasech? V tom se teď nemůžeme i kvůli těmto dvěma zápasům patlat. Až ty ukáží, jestli jsme nahoře oprávněně, nebo ne,“ poznamenal k tomu kouč.