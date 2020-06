Nepodlehnout po koncertu euforii. Úkol pro fotbalový Hradec Králové

9:13 , aktualizováno 9:13

Nahlas to sice nikdo neřekl, ale určitě to minimálně trenéry napadlo. Před pondělním utkání druhé fotbalové ligy, která po koronavirové pauze pádí rychlým tempem kupředu, by pro hradecký tým bylo nejhorší, kdyby podlehl euforii, již mu mohly přinést uplynulé dny.