Výzva pro fotbalový Hradec Králové: konečně po remízách vyhrát

Pro tým, který chce nahánět mužstva z čela tabulky, jsou to nepříjemné ztráty, které potřebuje urychleně nahradit. Nejlépe hned dnes vpodvečer, byť už podruhé za sebou - stejně jako v pondělí v Jihlavě - narazí na svého bezprostředního konkurenta v boji o místo v baráži.

Přitom tým z pražského Žižkova se na rozdíl od Hradce může chlubit dobrou aktuální formou. Alespoň výsledky určitě. Sice na konci května nečekaně doma prohrál s Chrudimí, ale další tři zápasy po koronavirové pauze ovládl.

„Čeká nás další aspirant postupu, který hlavně na jaře předvádí výborné výkony. Žižkov hraje náročný běhavý fotbal s napadáním, agresivitou,“ řekl o dnešním soupeři trenér Hradce Zdenko Frťala.

Podle něj to vychází i ze složení kádru, který se na Žižkově sešel: „Mají zkušené hráče, jako jsou Diviš, Vůch, Súkenník, Nešický. Nebezpečný je i Batioja. Není náhoda, že jsou tam, kde jsou.“

Hradec v posledních zápasech spíše než se soupeři bojuje sám se sebou, bylo to vidět i v pondělí v Jihlavě, kdy na většině hráčů bylo znát, že na ně současná situace doléhá. Soupeř byl většinu zápasu jasně lepší, bod tak Hradečtí musí považovat za úspěch, byť potřetí za sebou přišli o dva body. „Není ale důvod mít v hlavách binec,“ řekl k tomu hradecký kouč.

Utkání Hradce se Žižkovem začne v 17 hodin a bude v mnohém jiné než to minulé proti Třinci. Do hlediště se totiž dostanou i diváci, kteří si koupí jednotlivou vstupenku. Naproti tomu hradecký klub zápas nebude vysílat na svém webu, protože to nedovolí fakt, že přímý přenos vysílá sázková kancelář Fortuna.