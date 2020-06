Nejsme favorit, musíme být trpěliví, hlásí z Hradce před duelem s Brnem

Výchozí situace hovoří po některých ztrátách z minulých jasně: pokud chtějí fotbalisté Hradce pomýšlet ve zvláštní sezoně na úspěch, kterým je umístění do třetí příčky, potřebují ve čtvrtek a v pondělí bodově zabrat.



„Následující dva zápasy nám ukážou, na co jsme se připravovali. Budeme hrát se soupeři o čelní pozice, máme to před sebou,“ říká o dnešku a pondělí trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Pro Hradec dvakrát škoda, že právě do těchto dvou utkání nejde s větším klidem a bodovým polštářem, což jim vzala pondělní porážka 0:2 na hřišti pražského Vyšehradu. „Vstřebal bych to líp, kdybychom porážku soupeři sami nenabídli svými chybami. Prohrát můžete, ale my jsme klíčové situace nezvládli. Mrzí to hodně,“ nijak netají kouč.

Zároveň ale jedním dechem dodává, že i přes první prohru po osmi utkáních bez porážky není třeba propadat pesimismu a jít už do dnešního utkání s poraženeckou náladou: „Není nejmenší důvod jít do toho s obavou. Na takové zápasy by se měli všichni těšit a ukázat individuální i týmové kvality.“



U soupeře je ale nutné se zastavit. Zbrojovce se totiž v minulé sezoně nepovedl návrat mezi elitu, když jí nevyšla baráž a zůstala druholigová. Tomu se letos tradiční prvoligový účastník hodlá vyhnout.

„Brno ale jednoznačně vyhlásilo, že chce postoupit z prvního místa, zatím se mu daří stíhat Pardubice, v zimě vhodně posílilo hráči s ligovými zkušenostmi, takže má velkou sílu na hřišti i na lavici. Čeká nás ligový tým se vším všudy,“ komentoval hradecký kouč kvality soupeře.

Jednoznačně na ně ukazuje i aktuální forma, Zbrojovka totiž vyhrála devět ze svých deseti posledních druholigových zápasů. „Hrají fotbal, na který mají typologicky stavěné hráče. Vpředu jsou nechutní rozbíječi, kteří se nebojí žádného souboje, mají rychlé strany, které sypou jeden centr za druhým,“ uvedl kouč.

Zastavit se ji dnes pokusí tým, který musí řešit absence několika důležitých hráčů. Záložník Jukl nemůže hrát kvůli čtyřem žlutým kartám, zápas s Vyšehradem nedohrál další záložník Kateřiňák, navíc se během přípravy na dnešní duel zranil obránce Mejdr. „Stalo se to, s čím jsme šli do soutěže. Hráči odpadávají, přicházejí svalová zranění. Jsme pobouchaní, ale minimálně šestnáct nás je, takže na Brno jdeme s odhodláním,“ konstatoval Frťala.