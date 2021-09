Prošel Manchesterem City a Málagou, teď švýcarský útočník pomůže Ústí

„Nějakou kvalitu bezesporu má, ale určitě to neznamená, že se budeme spoléhat jenom na něj. Je to o kvalitní práci celého mužstva, ale věřím, že Lorenzo nám pomůže být úspěšným týmem na hřišti.“

V akademii Manchesteru City působil od roku 2016, zajímal se o něj i Real Madrid. V Premier League pro hráče do 18 let nasázel ve 22 zápasech 14 branek, v soutěži dvacetiletých skóroval osmkrát ve 20 utkáních. Pak se mládežnický reprezentant Švýcarska, který má i španělské občanství, přesunul do druhé španělské ligy, za Málagu si zapsal šest startů. Následoval návrat domů do St. Gallenu.

„Dlouhodobě se nám nedaří podle představ v útočné fázi a neustále se na trhu poohlížíme po kvalitním útočníkovi. Proto když se v rámci kontaktů majitele Army Jiřího Hory naskytla možnost angažovat Lorenza, neváhali jsme a tento transfer jsme během posledních přestupových dní uskutečnili,“ prozradil Petr Heidenreich, sportovní manažer Ústí.

„Správnost tohoto kroku potvrdí úspěšnost Lorenza na hřišti. I vzhledem k nesporné kvalitě týmů, ve kterých působil, věříme, že Armě pomůže a Arma je samozřejmě připravena pomoci Lorenzovi.“

V neděli se Ústí představí na půdě rezervy Sparty.