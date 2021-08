Ústí je ve druhé lize doma dál bez výhry, ani Příbram série netěší

„Když dáme dva góly doma, tak to musí být za tři body. Za stavu 2:1 jsme nebyli schopní přidržet balon, hrát chytřeji, tím jsme dostali soupeře do zápasu,“ štvalo ústeckého trenéra Davida Jarolíma.

Arma, která doma ještě nevyhrála, dvakrát vedla díky Ladislavu Krobotovi; poprvé donutil ve vzdušnému souboji k chybě brankáře Šimana, který si hodil míč do sítě, podruhé dorážel hlavou.



„Rád bych, aby mi započítali oba góly, při tom prvním mi míč spadnul na hlavu a gólman situaci podcenil,“ líčil Krobot. „Faul to nebyl, do souboje jsem šel s rukama dole a ne přímo do něj.“

Příbram dvakrát dorovnala. Poprvé už po pár vteřinách díky Vávrovi, podruhé zásluhou Voltra šest minut před koncem. Oba byli volní v pokutovém území. Gólů mohlo padnout víc, na obou stranách zvonily tyče a břevna. A rozhodčí Dorušák rozdal 12 žlutých karet.



„Opakuje se to, dostáváme hloupé góly,“ litoval kapitán hostů Tomáš Pilík. Jeho Příbram už popáté za sebou dostala dvě branky, Arma zase počtvrté v řadě remizovala.