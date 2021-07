Fotbalisté Ústí urvali po dramatu výhru, Varnsdorf na úvod padl

„S naším prvním vystoupením nejsme vůbec spokojeni. Špatný je výsledek, ale musíme přidat i herně,“ mračil se varnsdorfský kouč Pavel Drsek. Domácí šli do vedení gólem do šatny, ve 43. minutě překonal Adama Richtera střelou ve vápně ke vzdálenější tyči Selnar. Na 2:0 zvýšil po přestávce Arroyo.

Kontaktní gól Varnsdorfu přišel pozdě, v 90. minutě se po standardní situaci prosadil Bláha, ale vyrovnat už Slovan nestihl. „Bohužel jsme udělali na konci prvního poločasu několik chyb a soupeř nás potrestal. Do druhé půle jsme vstoupili slušně, mohli jsme dát gól, ale bohužel jsme šanci nevyužili a za chvilku jsme opět po velké hrubce inkasovali podruhé. Pak jsme prostřídali, chtěli jsme s tím něco udělat, ale kontaktní gól přišel pozdě. Chybělo mi od nás více odvahy a vůle,“ kritizoval Drsek.

Naopak domácí kouč Jan Kameník mohl být spokojený. „Měli jsme hodně nervózní vstup co zápasu, ale postupně jsme si zvykali, dali jsme dva góly. V závěru jsme po zbytečné standardce inkasovali a byly to nervy až do konce. Vítězství se nerodilo lehce, ale urvali jsme to a to nám může pomoct do dalších zápasů,“ věří jihlavský trenér.

Ústí mělo v Třinci pohádkový vstup do zápasu, po ubráněném rohu šlo do rychlého brejku, který Ogiomade už ve 3. minutě zakončil parádní trefou. Když v 54. minutě napřáhl ze 30 metrů Bílek a bylo to 2:0, zdálo se, že je hotovo. Jenže Třinec to nevzdal a v rozmezí 59. a 63. minuty dvěma slepenými góly vyrovnal. Až pět minut před koncem drama rozsekl vítěznou trefou Krobot.

„Za stavu 0:2 jsme byli dole, nakonec jsme vyrovnali a mohli i zvítězit. Ukázalo se, že fotbal je nevyzpytatelná hra a pro nás je z toho na úvod sezony porážka. Naše defenzivní práce dnes nebyla ideální a tři inkasované branky jsou toho důkazem. Bylo tam hodně nedostatků, ale věřím, že je odstraníme a zápas od zápasu se budeme zlepšovat. Jedeme dál, sezona je teprve na začátku,“ nevěší hlavu třinecký sportovní manažer Marek Čelůstka.