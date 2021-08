Jarolím za Jarolíma. Oba trenéři jsou skvělí, říká ústecký útočník

„Nechtěl bych trenéry srovnávat. Je to rodina, oba mají něco do sebe a oba jsou skvělí,“ chválí Krobot jak Karla Jarolíma, který cepuje ligové mužstvo, tak jeho potomka Davida, jenž působí o patro níž.

Se starším z Jarolímů až tolik zkušeností nenabral. Šest ligových startů v boleslavském trikotu si zapsal pod jeho předchůdcem Jozefem Weberem.

„Úplně jsem pana Jarolíma nezažil, marodil jsem a pak jsem byl v širším kádru a nedostával se do hry. Každý má svůj styl, oba dělají svoji práci dobře. David Jarolím má zkušenosti z Německa a je to vidět.“

Vlevo syn David Jarolím (Ústí nad Labem), vpravo otec Karel Jarolím (Mladá Boleslav).

Jesenický odchovanec, který prošel mládeží Slavie i jejím béčkem, dělá všechno pro návrat na elitní fotbalové jeviště. Tedy do 1. ligy.

„Vnímám, že Mladá Boleslav má nabitý kádr, přišlo strašně moc posil. A já jsem za silnou konkurenci rád. Čím výš klub bude, tím budu radši. Kádr je stavěný, aby byl minimálně v top šestce ligy a hrál o Evropu,“ tvrdí Krobot. „Já si to teď užívám v Ústí, je tady skvělá parta, nemám si na co stěžovat. Jsem strašně šťastný!“

I díky tomu, že se třikrát zapsal do střelecké listiny. Hned v prvním kole skóroval v Třinci, to byl gól vítězný, v pátek dvěma zásahy zajistil domácí remízu s exligovou Příbramí. „Jsem strašně moc rád, že to proti Příbrami napadalo. Předtím jsem šance nedával, teď jsem si hodně věřil, že nějakou proměním,“ cítil Krobot.

„Ale radši bych ty branky vyměnil za body. Čekal jsem, že jich po šesti kolech budeme mít víc než sedm. Prostějov jsme měli porazit, Jihlavu taky, to samé Příbram. Víme, že se po sestupu s druhou ligou ještě nesžila, věřili jsme si na ni. Snad se to v dobré obrátí a nebudeme pokračovat jen v remízách,“ zmínil sérii čtyř nerozhodných výsledků křídelník, který Slavii opustil jako volný hráč.

Teď je na srazu reprezentace U20. „Po třech letech jsem zpátky v nároďáku. Moc si toho cením.“

Prosadí se i v přípravách s Německem a Duklou?