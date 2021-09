„Hrál za City a teď je v Ústí? Děláte si legraci?“ Švýcar Gonzalez vyčnívá

A teď už pálí za ústeckou Armu ve druhé lize coby hráč hostující ze švýcarského St. Gallenu. Poprvé se trefil v derby proti Varnsdorfu.

„Je zajímavé, že sem takového hráče přivedli. Sice mladého, ale to je jedno, už toho má dost za sebou,“ míní Prošek.

Podle trenéra Davida Jarolíma stál za Gonzalezovým příchodem přímo klubový vlastník Jiří Hora. „Byla to práce pana majitele. Když jsme měli možnost získat hráče, který byl loni v nominaci mezi nejlepšími talenty, rozjela se akce kulový blesk, protože moc času do konce přestupního období nebylo,“ připomíná Jarolím, že Švýcar přišel až zkraje září.

A proč si vybral právě Ústí a druhou ligu? „Chce hrát, dostat prostor. A my jsme rádi. Není to tak, že sem přijde a bude mít všechno zadarmo. Je to na něm.“

Cizinci v FK Ústí Matthew Cantin

Francie, záložník 19 let David Faleye

Nigérie, záložník 18 let Wassim Mechmache

Francie, záložník 20 let Alessandro Angelozzi

Itálie, útočník 20 let Lorenzo Gonzalez

Švýcarsko, útočník 21 let Kenneth Ikugar

Nigérie, útočník 20 let Marvis Ogiomade

Nigérie, útočník 20 let

Hráč s vizáží modela to ví, pracuje na sobě a nechová se povýšeně. „Vůbec nemachruje, na tréninku nic nevynechává. S balonem je hračička. A hlavně není líný na krok. Čekali jsme, že když přijde z takových klubů, mohl by to mít tady na párku. Ale naopak. Skvěle zapadl a díky gólu zapadne ještě víc,“ míní ústecký kapitán.

I sám Gonzalez po svém prvním zásahu mluvil na klubovém webu skromně: „Chtěl bych poděkovat trenérovi za důvěru i za to, že mi hodně pomáhá. Nejdůležitější je přispět týmu ke třem bodům. Samozřejmě, gól je pro útočníka nejlepší pocit a já byl velmi šťastný. Už při debutu proti Spartě jsem měl několik příležitostí, tak jsem si řekl, že v dalším utkání je už musím proměnit.“ Jak řekl, tak udělal.

„Už na Spartě měl záblesky a proti Varnsdorfu svoji kvalitu prokázal,“ chválil jej Jarolím. „Musí ji mít, když dával dost gólů v juniorské lize v Anglii a patří do švýcarské reprezentační dvacítky. Fyzicky mu ještě malinko chybí, to jsme viděli ke konci, ale na tom zapracujeme. Musí být fyzicky dobře připravený, protože druhá liga je soubojová a má kvalitu, i když ji plno lidí podceňuje.“

Ani menší postava, Gonzalez měří jen 170 cm, není jeho hendikepem. „Postavou není velký, ale poradil si díky tomu, jak je silný v soubojích. S vysokými stopery to zvládal v pohodě. Mohl by se stát hvězdou druhé ligy,“ tipuje bývalý reprezentant Jarolím. „Ale jako u každého to je o vůli hráčů, aby trénovali navíc, aby měli sebereflexi a brali kritiku, která jim má pomoct výš.“

S trenérem komunikuje Švýcar francouzsky, se spoluhráči anglicky. „Ne že by ještě mluvil sám od sebe, ale někteří se ho ptali na to, jak hrál s Fodenem nebo Sanchem,“ líčí Prošek, který Gonzalezovi nahrával na jeho premiérový „český“ gól.

Švýcar, který má i španělské občanství, si prý už prošel centrum Ústí a celkově si Česko oblíbil. „Cítím se tu šťastný,“ tvrdí. „Ve své kariéře jsem hrál na velmi velkých stadionech, ale i ten ústecký je pěkný. A atmosféra byla také dobrá.“

Armu nejvíc proslavil Bosňan Edin Džeko, který se z české druhé ligy odpíchl k velké kariéře, kterou teď přikrášluje v Interu Milán. V poslední době Ústí dodalo zahraniční akvizice do 1. ligy - třeba Dramé válí za Zlín a Bassey za České Budějovice.

Gonzalez je jen jedním z plejády cizinců, kterých si Ústí zapsalo na soupisku sedm, byť Nigerijci Ikugar a Faleye stále čekají doma na víza. V Ústí už působili loni. Účet derby s Varnsdorfem uzavřel na 2:0 jejich krajan Ogiomade, v kádru severočeského klubu jsou i Ital Angelozzi a Francouzi Mechmache a Cantin. Samí mladíci kolem dvaceti let.

„Tihle kluci mají něco navíc. Třeba Mechmache je taky něčím výjimečný. Vůbec nevadí, že jich je tady víc, naopak. V top ligách je to běžné, v Anglii hrají skoro samí cizinci,“ není proti Prošek.

Už v pátek doma proti Brnu se zkusí blýsknout oni i celá Arma.