Chceme do týmu alespoň pět posil, říká trenér druholigového Táborska

Jaké budou?

Loučíme se s některými hráči. Bude se to týkat i fotbalistů, kteří v Táboře něco odehráli a pomohli nám k postupu do druhé ligy. Příjemné to nebude, ale vedení tak rozhodlo. Musí nastat zásadní obměna kádru a jeho kvality, abychom se zachránili.

Shodli jste se na tom s vedením?

Ne. Na tom jsme se ani nemohli shodnout, protože každé takové rozhodování je citlivé. Ale spojuje nás cíl, který máme - záchrana ve druhé lize.

Nebyla ve hře i varianta, že byste u týmu skončil vy?

Já jsem tuto možnost nadhodil, protože vím, o co se hraje. Vedení mi odpovědělo, že změna trenéra pro něj není téma.

Budete konkrétní, kdo váš celek opustí?

Ještě ne. Brzy jména zveřejníme. Se začátkem zimní přípravy bude jasněji. Zároveň je samozřejmé, že místo nich musí přijít noví hráči.

Kolik fotbalistů byste chtěl přivést?

Může to být pět a více hráčů. Jsme otevření pro více nových posil, přestože jsme letos otestovali velké množství hráčů. Potřebujeme kvalitu, hráče do základní sestavy.

Zaměříte se na doplnění hlavně ofenzivy, která vás na podzim trápila? Vstřelili jste jen devět branek ve dvanácti zápasech.

Určitě. Musíme přivést jednoho, nebo dva útočníky podle toho, v jakém chceme hrát systému.

Co David Ledecký? Nepomohl by vám se střílením gólů kanonýr ligových Českých Budějovic, který v poslední době příliš nehrál kvůli zranění?

To je zajímavé jméno pro kohokoli ve druhé lize. Kdyby tato varianta byla možná, tak bych o něj určitě měl zájem.

I přes výraznější posílení nechcete měnit strategii klubu? Tedy dávat prostor svým odchovancům a doplňovat je o cizince?

Jednoznačně. Filozofii klubu měnit nebudeme, ale chceme mít co nejsilnější tým na jaro. Kdybychom měli v tabulce třeba o šest bodů víc, tak současný kádr dostane větší šanci a změn bude méně.

Měl by sloužit k doplnění kádru i současný kemp pro mladíky, který je v tomto týdnu?

Určitě ne. Chceme, aby naši velmi mladí fotbalisté nahlédli k dospělému fotbalu a my jsme je také viděli. Ale nejde o posílení či doplnění mužstva.

Nelitujete zpětně, že jste v létě víc netlačil na to, abyste doplnili tým?

Neudělal bych nic jinak. Zklamalo mě, že jsme nedávali góly a v rozhodujících chvílích neměli větší srdce a důraz ve vápně. Chyběl nám útočník, který by dal jednoduchý gól. Například David Čapek v úvodu dokázal skórovat, ale pak přestal proměňovat šance. Zbyněk Musiol měl v tomto roce plno problémů a nedokázal se dostat do pořádné formy.

Trápila vás i zranění či onemocnění některých opor. Několikrát jste museli odkládat zápasy.

Také nás to ovlivnilo. Chyběli nám zranění krajní beci Stephano Almeida a Martin Janošík. Nahradili je sice Marek Icha se Šimonem Havrdou, kteří hráli na svoje možnosti slušně, ale někdy jsme potřebovali protočit sestavu. Kvůli zraněním jsme často museli upravovat její složení tak, že hráči nehráli na svých typických postech.

Dá se říct, že váš podzim byl ve vlnách? Po čekání na výhru jste začali bodovat, ale gól v nastavení a prohra s Varnsdorfem opět otočily vaši situaci.

Byly to spíš výsledkové vlny než ty herní. Nelíbil se mi akorát zápas v Třinci, kdy to byl víc boj než fotbal. Jinak ve všech utkáních náš tým bojoval, snažil se a sbíral zkušenosti. Vždyť do prvního kola jsme měli na soupisce včetně náhradníků 13 nováčků ve druhé lize. Mysleli jsme si, že to zvládneme. Byli jsme od toho blízko, ale body nám v součtu schází. Zlomový byl právě duel s Varnsdorfem. Měli jsme ho dovést alespoň do remízy, zároveň by to bylo naše páté utkání bez prohry. Ale nezkušeností jsme ho ztratili a pak už jsme se z toho nedostali. Lehkost se vytratila, naopak se dostavil strach o výsledek a nervozita.

V tabulce jste třináctí, na poslední nesestupovou dvanáctou příčku Blanska ztrácíte jeden bod. Na jedenáctý Třinec už máte manko sedm bodů. Bude se boj o dvě sestupová místa odehrávat právě mezi vámi, Blanskem a posledním Vyšehradem?

Ukazuje se, že týmy ve středu tabulky jsou stabilní druholigové celky se zkušenými hráči. Nevím, jestli k nám ještě někoho stáhneme. A je mi to i jedno. Pro nás je klíčové, abychom od prvního jarního kola hráli kvalitní fotbal plný nadšení a bojovnosti, což nás dovede k záchraně.

Už máte naplánovanou zimní přípravu?

Začínáme 5. ledna. V lednu nás čeká Tipsport Cup, kde se potkáme se Spartou B, Duklou Praha, Hradcem Králové a Plzní B. Velkým otazníkem je únor, kdy nevíme, jaké získáme soupeře, protože už se bude hrát ČFL. Jaro začíná první víkend v březnu.