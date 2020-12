Dejte nám pod stromeček alespoň bod, přáli si fanoušci Táborska. Marně

Jediná branka padla po rychlé akci, kdy vyrazili hosté dopředu, táborský brankář Matej Slávik si nedošel pro křižný pas a ve velké šanci se ocitl Daniel Souček. Jeho nepříliš povedenou ránu Slávik jen vyrazil k dobíhajícímu Štěpánu Krunertovi, který míč doklepl do sítě. „Čtení větru a rychlosti míče není pro žádného brankáře jednoduché. Tentokrát jsme na to doplatili my a kvůli této brance prohráli,“ přiznává trenér poražených Miloslav Brožek.

Svižná úvodní půlhodina přinesla šance na obou stranách. Vedení Dukly mohl navýšit Mohamed Doumbia střelou zpoza vápna nebo záhy dorážející Marek Fábry, ale ani jeden z nich neuspěl.

Táborsko zahrozilo po rohu, kdy se tlačil k zakončení kapitán Jakub Navrátil, ale v poslední chvíli mu do rány skočil obránce. Pak dostal na levé straně prostor křídelník Emmanuel Tolno, ale zkušený gólman Filip Rada jeho ránu vyrazil na roh.

„Po delší době jsme hráli jiným systémem a určitý čas jsme si na něj zvykali. A zároveň jsme soupeře později dostupovali, i proto jsme dostávali míč málo do vápna,“ vysvětluje Brožek.

V závěru prvního dějství Táborští vyklidili pole a před branku soupeře se nedostávali. Nevyužívali ani toho, že hráli po větru, což bylo zejména při silných poryvech výhodou. Pražané drželi míč, kombinovali a o poločase mohli klidně vést o dvě branky. Dominik Preisler prostrčil míč mezi obránci na Daniela Součka, kterého ale vychytal Slávik a částečně napravil zaváhání před prvním gólem.



„Dostali jsme zbytečný gól, který vypovídá o našem aktuálním rozpoložení. Po pauze jsme byli lepším týmem, ale potvrdil se náš problém se střílením gólů. Za enormní snahu jsme nebyli odměnění,“ mrzí kouče. Úvod druhé půle nabídl dvě velké šance před oběma brankami. Nejprve v situaci dva na dva hledal hostující Souček na zadní tyči Fábryho, kterému ve skluzu chyběl kousek k tomu, aby doklepl balon do sítě. Jihočeši mohli vyrovnat po průniku Davida Čapka, který ale z výhodné pozice minul branku.

Zhruba do 65. minuty domácí tlačili, obléhali vápno soupeře, ale důraz v šestnáctce jim scházel. „Výkon jsme si vystavěli. Tato fáze zápasu nám vyšla. Ale utkání se rozhodují ve vápnech a tam se nám nedaří. Potvrzuje to i pouhých devět vstřelených gólů ve dvanácti duelech,“ popisuje Brožek.

„Dejte nám pod stromeček alespoň bod,“ žadonili domácí fanoušci, kterých se několik desítek vyskládalo okolo plotu táborského stadionu. Jejich tým jim ale přání nesplnil. Domácí se v závěru už nedostali Lukáš Buchvaldek nebo střídající Michael Ugwu mohli výhru hostů pojistit. Brankář Slávik sice nováčka držel ve hře až do posledních minut, ale nebylo to nic platné.

„Prohra je nezasloužená. Bylo to remízové utkání, nebyli jsme horším týmem,“ myslí si Miloslav Brožek. Jeho tým přezimuje na předposlední třinácté pozici s osmi body.