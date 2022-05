Sigma bude mít dva profesionální týmy, B tým míří do druhé ligy

Od příští sezony tak bude mít Olomouc dva plně profesionální týmy. „Byl to náš předsezonní cíl, aby béčko postoupilo do druhé ligy. Žádný postup není jednoduchý a je jedno, jaká to je soutěž,“ hodnotil sportovní manažer Hanáků Ladislav Minář. „Teď musíme předělat některé smlouvy, které nejsou profesionální. Zároveň se musíme vyrovnat s mateřskými kluby těch hráčů, kteří nejsou našimi kmenovými.“

Zápasy obou olomouckých týmů se budou vzájemně vykrývat. Jeden týden doma áčko, následující zase béčko. „Jak A tým, tak i B tým budou v každém případě hrát na Andrově stadionu. Druholigový stadion totiž musí splňovat určité podmínky,“ sdělil Minář. „To samozřejmě znamená, že je potřeba do toho zapojit více lidí, například pořadatele. Na organizaci to bude náročnější než MSFL. Nicméně s tím jsme počítali,“ upřesnil.

Sigma B se čtvrtým triumfem v soutěži osamostatnila na čele historické tabulky vítězů MSFL. Po posledním titulu v roce 2015 do druhé ligy nezavítala, kvůli sestupu áčka.

Sigma stále čeká na rozhodnutí dvou ikon – Michala Vepřeka a Romana Hubníka. Oba mají na stole smlouvy, které dle slov Ladislava Mináře zahrnují jak vytížení v první lize, tak i mentorskou roli v druhé. „Problém s penězi tam nikdy nebyl,“ pravil.

„Gros však stále bude, aby tým tvořili mladí hráči. Vidíme v tom posun, aby hráli tuto soutěž. Bez ohledu na to, jestli na to mají, nebo ne. Je to lepší než hostování. Máme je doma pod kontrolou a po roce v druhé lize věříme, že posuneme do áčka tři, čtyři hráče, čímž bychom si mohli zase finančně pomoci,“ přemítá Minář. „Teď za postup dostaneme finanční příspěvek.“ Na začátku jarní části to přitom s postupem bůhvíjak nevypadalo. Sigma B zaostávala za Kroměříží. Zlom přišel 17. dubna, ve vzájemném souboji dvou aspirantů na titul. Hanáci zvítězili 2:0 a Kroměříž v následujících čtyřech zápasech nevyhrála.

I proto ve středu stačil sigmáckému béčku k postupu bod, ke kterému své spoluhráče nasměroval ve 40. minutě Jiří Sláma proměněnou penaltou. „Byl určený Štěpán Langer, ale úplně se na to necítil. Před utkáním jej trochu bolel kotník. Já byl určený po něm. Takže když nešel on, musel jsem já,“ přibližoval Sláma pro klubový web. Definitivní pojistku přidal po hodině hry Pavel Zifčák, jenž v sezoně odehrál 29 utkání za A tým. Rosice už pouze korigovaly na konečných 2:1.

„Věděli jsme, o co hrajeme. Chtěli jsme to rozhodnout od první minuty. Ale soupeř byl hodně narostlý. Nevěděli jsme si s tím moc rady,“ povídal Sláma, který loni hostoval v Pardubicích. Do prvního mužstva Sigmy letos nakoukl jen na dva špíly. „Je těžké se tam dostat a prosadit se. Konkurence je velká. Jsem rád, že jsem měl nějaké herní vytížení,“ dodal.